حمایت رهبری و ملت ایران از مردم عراق مانع پیشروی داعش به سمت بغداد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر عبدالکریم العامری روز دوشنبه در حاشیه سفر به سیستان و بلوچستان به منظور بازدید از استحکامات مرز های شرقی کشور در جمع خبرنگاران بیان داشت: اگر حمایت های بی دریغ ملت ایران و پشتیبانی لازم از طرف جمهوری اسلامی ایران تا کنون صورت نمی پذیرفت و آیت الله سیستانی حکم مقابله با گروه های تروریستی را نمی دادند الان شاهد حضور نیروهای داعش در شهر بغداد بودیم.

وی هدف از سفر خود و هیئت همراه را به جمهوری اسلامی و سیستان و بلوچستان بازدید از امکانات و تجهیزات مرزبانی و تبادل تجریبیات برای کنترل مرز های کشور خود عنوان کرد و افزود: مرز های ایران بسیار با مرز های عراق و سوریه شباهت دارد و جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه انها را به کنترل خود در آورده است.

سرلشگر العامری گفت: مرزهای عراق در غرب و همسایگی با سوریه، عربستان و اردن دچار مشکلات عدیده ای است اما در منطقه شرق و هم مرز با جمهوری اسلامی هیچ گونه مشکلی نداشته و امن است.

وی خاطرنشان کرد: در غرب عراق وجود گروهک‌های تروریستی این منطقه را خطرناک و پر خطر ساخته است و لذا طبق تفاهم‌نامه‌های جمهوری اسلامی ایران با عراق برای از بین بردن این گروهک‌ها از تجربیات مرزبانی ایران در این راستا استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: منطقه غربی عراق به دلیل حمایت از داعش و تروریست ها منطقه خطرناکی محسوب می شود و لذا در صدد هستیم تا با بهره گیری از تجربیات جمهوری اسلامی ایران برای صیانت و دفاع در مقابل داعش از آن استفاده کنیم.

مبادلات تجاری با ایران افزایش یافته است

رییس پایانه های مرزی کشور عراق نیز صبح امروز در حاشیه سفر به ایران و استان سیستان و بلوستان در جمع خبرنگاران بیان داشت: در حال حاضر حجم مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی ایران در مرز های شرقی افزایش یافته است.

سید حسام موسوی بیان داشت: حوادثی که در سمت غرب عراق در مرزهای سوریه و اردن رخ داده مبادلات تجاری را کاهش داده اما از آن طرف در مرزهای شرقی عراق با ایران به دلیل وجود امنیت مبادلات تجاری افزایش یافته است.

وی بیان داشت: در حال حاضر روزانه حدود ۳۵۰ کامیون حامل کالا در مرزهای شرقی این کشور با ایران تردد می کنند و مراودات تجاری با جمهوری اسلامی رونق چشمگیری یافته است.

.به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده مرزبانی و رییس پایانه های مرزی کشور عراق امروز با سفر به سیستان و بلوچستان از استحکامات و دستاورد های جمهوری اسلامی ایران در مرز های شرقی بازدید کردند.