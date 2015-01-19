به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهبازی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه بانوان استان زنجان افزود: در بازدیدی که از پردیس کشاورزی زنجان به انجام رسید، تمامی فعالان این پردیس، از روند فعالیت و کسب درآمد در این پردیس اظهار رضایت میکردند و به طور قطع بیان این موضوع که فعالیت این نوع مجتمعها توجیه اقتصادی ندارند ریشه در این واقعیت دارد که برخی به دنبال حذف رقیب هستند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با تأکید بر لزوم اجرایی شدن طرح احداث مجتمع کشاورزی بانوان، ابراز کرد: میتوان با اجرایی کردن روش سهامی عام و یا اداره هئیت امنایی بخشهای تجاری این طرح، روند احداث و راهاندازی آن را سرعت بخشید
شهبازی تصریح کرد: با توجه به اینکه برای احداث این مجتمع از محل منابع ملی هزینه خواهد شد، بهتر است پیش از آغاز به کار مطالعات جامعی در خصوص مکان یابی نیز انجام شود، چراکه چشم امید بسیاری از فارغالتحصیلان دختر دانشگاهها در رشته کشاورزی به احداث این طرح است و نباید اجازه بدهیم که طرح به صورت فرسایشی پیش برود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان تأکید کرد: نباید از این واقعیت غافل بود که افزایش میزان مشارکت بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مقدمهای برای کاهش آسیبهای اجتماعی است.
همچنین کریم حسینخانی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بینالملل استانداری زنجان با اشاره به روند اجرای طرح احداث مجتمع کشاورزی بانوان در زنجان، اظهار کرد: این باور که دولت باید ضمن تأمین زمین و مجوزهای لازم، هزینههای زیرساختی را نیز برای این طرح پرداخت کند، عملاً در شرایط اقتصادی فعلی، غیرممکن است.
در ادامه معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان زنجان با بیان اینکه مجتمع گلخانهای پردیس زنجان از سال 1382 فعالیت خود را در وسعت 30 هکتاری آغاز کرده اسا گفت: این مجتمع دارای 54 واحد گلخانهای است که 70 درصد شاغلان آن نیز بانوان هستند.
اکبر کرامتی، افزود: در حال حاضر برنامهریزی برای احداث چنین واحدی در مقیاس کوچکتر ویژه بانوان زنجانی انجام میشود که واحدهای 100 تا 240 متری را شامل شده و هر واحد آن با اعتباری بالغ بر 30 میلیون تومان میتواند به بهرهبرداری برسد.
مدیر صندوق قرضالحسنه مهر امام رضا(ع) زنجان نیز در ادامه این جلسه با تأکید بر تغییر رویکرد ارائه تسهیلات این صندوق گفت: حمایت مالی از مشاغل خانگی و کارآفرینان دارای ایده نو، رویکرد جدید این صندوق است که از آغاز این رویکرد تاکنون، 12500 فقره تسهیلات به متقاضیان اعطا شده است.
ناصر وفائی، ادامه داد: ایجاد 16 هزار و 250 فرصت شغلی که 4115 نفر از آنها را بانوان تشکیل میدهند، از ثمرات این ارائه تسهیلات بوده است که 34 درصد آنها به بانوان سرپرست خانوار، خودسرپرست و بدسرپرست اعطا شده است.
مدیر صندوق قرضالحسنه مهر امام رضا(ع) زنجان در پایان یادآور شد: 90 نفر از 263 تسهیلاتگیرنده این صندوق در 9 ماه گذشته نیز جزو بانوان هستند.
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