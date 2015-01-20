وضعیت بحرانی بودجه آموزش و پرورش/شاید وزیر استیضاح شود!

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، آذر ماه امسال از سوی دکتر روحانی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا سهم بودجه پیشنهادی وزارتخانه‌ها در این لایحه مشخص شود.

سهم وزارت آموزش و پرورش از کل بودجه سال ۹۴ کشور بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که این رقم نسبت به بودجه سال ۹۳ این وزارتخانه ۲۱.۴ درصد رشد نشان می دهد. این در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در همایش خیرین مدرسه ساز که مهرماه سال جاری برگزار شد، متعهد شده بود در بودجه سال ۹۴، وزارت آموزش و پرورش بیشترین رشد بودجه ای را در میان دستگاه های اجرایی خواهد داشت اما بر خلاف این اعلام نظر، وزارتخانه های بهداشت و ورزش و جوانان به ترتیب با ۷۰.۸ و ۵۳.۵ درصد رشد در صدر لیست دستگاه هایی که بیشترین افزایش بودجه را داشته اند، قرار گرفتند.

پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش تاکیده کرده بود که ۹۸ درصد اعتبار صرف پرداخت حقوق فرهنگیان می شود. وی اذعان کرده بود که از ۲۱ هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۳، حدود ۹۸ درصد برای حقوق معلمان اختصاص داده می شود و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد که این رقم در مقایسه با حجم کار، بسیار اندک است.

این اظهار نظرها در حالی مطرح می شود که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۸۵۸ نفر کارمند، وظیفه آموزش و تربیت ۱۲ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۸۳۶ دانش آموز را برعهده دارد و از این منظر یکی از بزرگترین وزارتخانه‌ها از لحاظ کمی و بار مسئولیتی به شمار می آید. بر این اساس و با توجه به بودجه پیشنهادی دولت، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فرهنگیان نسبت به سهم این وزارتخانه در بودجه پیشنهادی دولت، نسبت به کمبود بودجه لازم جهت گذران امورات و انجام وظایف این وزارتخانه عریض و طویل گلایه دارند.

توسعه بدهی به جای توسعه بودجه در آموزش و پرورش

بدهی های آموزش و پرورش بسیار است و کمبود بودجه ای که این نظام آموزشی هر ساله با آن روبه رو می شود بر این بدهی ها می افزاید. در این رابطه عطاالله سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به جای اینکه بودجه آموزش و پرورش توسعه پیدا کند، بدهی های آن توسعه پیدا کرده و به ۴ هزار میلیارد رسیده است و تنها افزایش بودجه متعلق به بند مربوط به حقوق است که ۲ هزار میلیارد تعلق یافته که یک هزارمیلیارد آن متعلق به پرداخت پاداش بازنشستگان و حقوق فرهنگیان در سال جاری و یک هزار میلیارد دیگر آن برای پرداخت پاداش و حقوق در سال آینده است.

وی تاکید کرد: در بودجه تخصیص یافته به آموزش و پرورش برای کیفیت بخشی و پرداخت قبوض آب و برق و گاز مدارس، اعتباری در نظر گرفته نشده که مجلس به شدت از این وضعیت ناراضی است.

سلطانی صبور با بیان اینکه بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش ۲۳ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: آموزش و پرورش بیش از یک میلیون کارمند دارد که این بودجه صرف حقوق و پاداش بازنشستگی می شود و برای ارتقای کیفیت، اعتباری اختصاص نیافته است.

وی با انتقاد از دولت برای بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: وزارت بهداشت در یک برنامه سنجیده حقوق پزشکان روستایی را از ۲.۵ میلیون تا ۱۴ میلیون افزایش داده و حقوق پرستاران را تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتقا داده است اما در مقابل شاهدیم که یک معلم با سابقه تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند و این تبعیض در حق آموزش و پرورش، نگران کننده است.

سلطانی صبور با بیان اینکه دولت توجه خوبی به بهداشت داشته و ۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است، بیان کرد: برای آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین وزارتخانه، بودجه خوبی تخصیص داده نشده است.

سهم ناچیز آموزش و پرورش در بودجه سال ۹۴

ابوالقاسم خسروی یک عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سهم آموزش و پرورش از لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کشور را ناکافی دانست و افزود: دولت باید متناسب با مقوله بهداشت به آموزش کشور نیز توجه کند.

وی با بیان اینکه بودجه وزارت آموزش و پرورش تنها کفاف دستمزد و حقوق نیروها را می دهد، اظهار کرد: باید برای رفع مشکلات آموزشی کشور بودجه بیشتری برای سال آینده این وزارتخانه در نظر گرفته شود.

خسروی با تاکید بر اینکه بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش وضع خوبی نخواهد داشت٬ افزود: دولت باید بداند که بیشتر بودجه این وزارتخانه تاکنون صرف پرداخت حقوق شده و سایر امور مورد بی توجهی واقع شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش باید به نوسازی٬ تجهیز٬ استخدام نیروی جدید و دیگر مشکلات آموزشی توجه شود.

انتظار حمایت های بیشتر از فرهنگیان در لایحه بودجه ۹۴

علی زرافشان معاون آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت برای بودجه سال ۹۳ و ۹۴ به آموزش و پرورش توجه زیادی داشته است، به خبرنگار مهر گفت: نمایندگان مجلس و فرهنگیان انتظار داشتند بودجه آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاه های اجرایی در بحث حقوق، مزایا و کمک های غیر دولتی افزایش زیادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه انتظار می رفت در لایحه بودجه ۹۴ حمایت های بیشتری از فرهنگیان شود، تصریح کرد: نمایندگان مجلس خصوصا کمیسیون آموزش و تحقیقات به مسایل آموزش و پرورش واقف هستند و امیدواریم در فرایند تصحیح بودجه کمک زیادی در حمایت از فرهنگیان کنند.

برخی از نمایندگان مجلس و فرهنگیان معتقدند بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۴ که توسط دولت تقدیم مجلس شده است بسیار کم است و نشان از کم توجهی دولت به نظام آموزشی دارد و در کنار این مسئله حق و حقوق فرهنگیان و نیروهای آموزش و پرورش، بازنشستگان، عدم اجرای درست سند تحول آموزش و پرورش از جمله انتقاداتی است که موجب شده زمزمه های استیضاح نماینده دولت در وزارت آموزش و پرورش به گوش برسد.

به نظر می‌رسد، آنچه که دولت یازدهم برای بودجه سال ۹۴ وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته است نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی این وزارتخانه بر اساس اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز باشد.