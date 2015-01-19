اعلام آثار چهار گروه راه یافته به مرحله دوم داوری جایزه کتاب سال

به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه «علوم اجتماعی» کتاب‌های «امنیت اجتماعی شده رویكرد اسلامی» نوشته اصغر افتخاری از نشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، «پشت دریاها شهری است» اثر نعمت‌الله فاضلی از نشر تیسا و «جامعه شناسی ایران» نوشته حمیدرضا جلائی‌پور از نشر علم، آثار راه یافته به مرحله دوم هستند.

در گروه «اقتصاد» نیز آثار «اقتصاد دفاع در دوران جدید» نوشته حسین دری نوگورانی از نشر ساقی و «تاریخ عقاید اقتصادی» به قلم یدالله دادگر چاپ شده در نشر سمت انتخاب شده‌اند.

در گروه «علوم سیاسی» کتاب‌های «سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران» نوشته عباس مصلی‌نژاد از دانشگاه تهران و جلد دوم «تاملی درباره ایران» اثر جواد طباطبایی از نشر مینوی خرد و در گروه «مدیریت» نیز کتاب «توانمندسازی مدیران با كمك نظریه‌های مدیریت» اثر منیژه قابلجو از نشر شهرآب به مرحله دوم داوری سی و دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی رسیده‌اند.

سی و دومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی بهمن ماه امسال از سوی موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.