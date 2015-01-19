به گزارش خبرگزاری مهر، در این پيام آمده است:
با نهايت تأسف و اندوه، درگذشت سخنور و غزل سرای همیشه جاوید ایران زمین استاد مشفق کاشانی را به جامعه ادبی کشوربه ویژه خانواده آن روان شاد، اصحاب فرهنگ، ادب و هنر تسليت میگوييم و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال آرزومندیم.
رضوان خداوند بر روان تابناكش كه سرودههای روشن ايشان، نغمه ماندگاری است كه به روزگاران در حافظه مردم سخنشناس ايران باقی خواهد ماند.
استاد مشفق کاشانی در شامگاه روز یکشنبه 28 دیماه هنگامی که درجمعی ادبی، شعر «برخیز زجان وقت خواب است ای دوست» را می خواند، ندای حق را لبیک گفت.
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