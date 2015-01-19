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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۴۶

پیام تسلیت شورای شعر دفتر موسیقی

نغمه های استاد مشفق کاشانی در حافظه مردم باقی می‌ماند

نغمه های استاد مشفق کاشانی در حافظه مردم باقی می‌ماند

شورای شعر دفتر موسيقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پيامی، درگذشت استاد مشفق کاشانی را تسليت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پيام آمده است:

با نهايت تأسف و اندوه، درگذشت سخنور و غزل سرای همیشه جاوید ایران زمین استاد مشفق کاشانی را به جامعه ادبی کشوربه ویژه خانواده آن روان شاد، اصحاب فرهنگ، ادب و هنر تسليت می‌گوييم و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال آرزومندیم.

رضوان خداوند بر روان تابناكش كه سروده‌های روشن ايشان، نغمه ماندگاری است كه به روزگاران در حافظه مردم سخن‌شناس ايران باقی خواهد ماند.

استاد مشفق کاشانی در شامگاه روز یکشنبه 28 دی‌ماه هنگامی که درجمعی ادبی، شعر «برخیز زجان وقت خواب است ای دوست» را می خواند، ندای حق را لبیک گفت.

کد مطلب 2469380
علیرضا سعیدی

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