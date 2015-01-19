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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۴۲

فیلم/ آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای حزب الله در بیروت

فیلم/ آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای حزب الله در بیروت

گروه بین الملل: مراسم تشییع پیکر شش رزمنده حزب الله لبنان که در حمله روز گذشته بالگردهای رژیم صهیونیستی در قنیطره به شهادت رسیدند از دقایقی پیش در بیروت آغاز شده است.

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بر اساس بیانیه حزب الله، اسامی شهدای حمله اخیر بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی به گشتی مقاومت در جنوب سوریه به این شرح اعلام شده است :

1ـ شهید محمد احمد عيسى "ابو عيسى"، متولد عربصالیم، 1972 میلادی، متاهل و دارای چهار فرزند

2-شهید جهاد عماد مغنیه ملقب به جواد، متولد طیردبا، 1989 میلادی، مجرد

3-شهید عباس ابراهیم حجازی معروف به سید عباس، متولد 1979 میلادی، متاهل و دارای چهار فرزند

4-شهید محمد علی حسن ابوالحسن معروف به کاظم، متولد عین قانا، سال 1985 میلادی، مجرد

5-شهید غازی علی ضاوی معروف به دانیال، متولد الخیام، سال 1988 میلادی، متاهل و دارای یک فرزند

6-شهید علی حسن ابراهیم معروف به ایهاب، متولد یحمرالشقیف، سال 1993 میلادی و مجرد

کد مطلب 2469381

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