فیلم/ آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای حزب الله در بیروت

بر اساس بیانیه حزب الله، اسامی شهدای حمله اخیر بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی به گشتی مقاومت در جنوب سوریه به این شرح اعلام شده است :

1ـ شهید محمد احمد عيسى "ابو عيسى"، متولد عربصالیم، 1972 میلادی، متاهل و دارای چهار فرزند

2-شهید جهاد عماد مغنیه ملقب به جواد، متولد طیردبا، 1989 میلادی، مجرد

3-شهید عباس ابراهیم حجازی معروف به سید عباس، متولد 1979 میلادی، متاهل و دارای چهار فرزند

4-شهید محمد علی حسن ابوالحسن معروف به کاظم، متولد عین قانا، سال 1985 میلادی، مجرد

5-شهید غازی علی ضاوی معروف به دانیال، متولد الخیام، سال 1988 میلادی، متاهل و دارای یک فرزند

6-شهید علی حسن ابراهیم معروف به ایهاب، متولد یحمرالشقیف، سال 1993 میلادی و مجرد