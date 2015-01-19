فعالیت ۸۵۰۰ مبلغ در استان همدان/برداشت ۱۱ تن گندم آبی در هکتار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی دشتکی ظهر دوشنبه در شورای زکات استان همدان با اشاره به اینکه امسال در همه مناسبت ها از یک رویکرد کلی در اولویت های تبلیغی استفاده می کنیم، افزود: یکی از مهمترین بخش های تبلیغی مبلغان هستند و در این زمینه حدود هشت هزار و ۵۰۰ مبلغ در استان همدان فعالیت می کنند.

وی یکی از اولویت های تبلیغی را بحث زکات در قالب سرفصل اقتصاد مقاومتی و همچنین بحث تبلیغ و تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی در همه شهرستان ها عنوان کرد و اظهارداشت: باید در زمینه زکات تبلیغات و اطلاع رسانی به نحو مطلوبی انجام شود.

دشتکی یکی از مهمترین مشکلات در حوزه احکام دینی را عدم آگاهی مردم دانست و ادامه داد: تبلیغ یکی از موضوعات مهم است و در زمینه زکات باید با جدیت بیشتری ورود پیدا کنیم و در این زمینه طرحی را به عنوان مروجین، مبلغین یا یاوران زکات در همه شهرستان ها اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه به منظور اجرای این طرح باید چند نفر را در جایی مستقر کنیم، گفت: در اینصورت موضوع زکات در روستا ها تبلیغ و تبیین می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید براینکه حضور مبلغان در زمینه فرهنگ سازی و پایبندی مردم در زمینه پرداخت زکات موثر خواهد بود، گفت: حضور روحانی در بین مردم و بیان موضوعات از زبان آنان می تواند اطمینان خاطری را برای مردم ایجاد کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با بیان اینکه جمع اوری زکات یکی از وظایف شورای زکات است، گفت: توجه ویژه به تولید گندم کمک زیادی در جمع‌آوری زکات می کند

علیرضا رنجبرضرابی با بیان اینکه یکی از مهمترین سیاست‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی موضوع تأمین محصولات استراتژیک شامل غذا و دارو است، افزود: آنچه که در غذا امنیت دارد بحث تولید گندم است.

وی با بیان اینکه توجه ویژه به تولید گندم کمک زیادی در جمع‌آوری زکات می کند، اظهار داشت: جمع اوری زکات یکی از وظایف شورای زکات است اما در برخی موارد از اعلام زکات جمع اوری شده در بین مردم غافل می شویم و در آمارهای ما گزارش نمی شود و فقط آمار زکات جمع آوری شده توسط کمیته امداد را داریم.

رنجبرضرابی یکی از مهمترین راهکارهای فرهنگ سازی در زمینه پرداخت زکات را انجام برنامه ریزی های خاص و همچنین انجام کارهای مطالعاتی عنوان بر تشکیل اکیپ مطالعاتی به منظور گسترش فرهنگ زکات تاکید کرد.

وی یادآورشد: وزارت جهاد کشاورزی برنامه دقیق و منسجمی را برای سالهای ۹۳ تا ۹۷ به منظورافزایش تولید گندم در واحد سطح تدوین کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه با بیان اینکه سال گذشته گندم خریداری شده توسط دولت ۱۵۰ هزارتن بوده است، گفت: این میزان درسالجاری بیش از ۳۰۰ هزار تن است که در مقایسه با پارسال دو برابر شده که این نشان از توجه دولت به بحث تولید گندم دارد.

رنجبر ضرابی درپایان با اشاره به اینکه گندم‌کار نمونه استان ۱۱ تن گندم آبی درهکتار برداشت کرده است، یادآورشد: این درحالیست که میانگین تولید گندم استان چهارتن درهکتار بوده و این رقم در کشور سه هزار و ۵۰۰ تن درهکتاراست.

مدیرکل تعاون روستایی استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه تبلیغ، ترویج و آموزش در زمینه پرداخت زکات می تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد، گفت: در این راستا باید ارزیابی هایی انجام شود و چه نوع تبلغی بیشترین تاثیر را درجامعه خواهد داشت.

رضا عباسی افزود: تعاون روستایی با توجه دارا بودن حدقل ۲۰۰ شرکت خرید محصولات کشاورزان حضور مویرگی در روستا ها دارد لذا این یک فرصت مناسب به منظور تبلیغ در زمینه پرداخت زکات در بین کشاورزان است.

وی در ادامه با تاکید براینکه تبلیغات باید در جاهایی که کشاورزان برای فروش محصولات خود مراجعه نکرده اند صورت گیرد، اظهار داشت: در این راستا مجامع عمومی شرکت ها و مراکز خرید محصولات کشاورزی مکان خوبی به منظور تشویق پرداخت زکات از سوی کشاورزان است.