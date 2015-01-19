آیت الله خوانساری فقط ستاره محراب نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست از سلسله نشست های ستارگان محراب (بزرگداشت مفاخر ائمه جماعات تهران) با نام و یاد عالم ربانی و فقیه مبارز آیت الله العظمی سید احمد خوانساری، امام جماعت مسجد سید عزیز الله، در روز دوشنبه بیست و نهم دی ماه بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد سید عزیز الله برگزار شد. بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین صدیقی، امام جمعه موقت تهران، به عنوان سخنران این نشست با محکوم کردن اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو گفت: اهانت به ساحت مقدس سالار انبیاء و رحمت للعالمین را باید خدمت علمای عالم تشیع، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری و تمامی غیرت مندان و متدینانی که قلوبشان با این حرکت سران فرانسوی توسط نشریه ننگین ابدو جریحه دار شده است، تسلیت گفت. وی ادامه داد: در این محفل نورانی که توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد برای بزرگداشت ستارگان محراب برگزار شده است، به بزرگداشت مقام آیت الله العظمی سید احمد خوانساری می پردازیم که وی نه تنها ستاره محراب که ستاره آسمان فقاهت، مرجعیت، تقوا، وارستگی، بی تعلقی به دنیا، فضیلت و اخلاق بود. وی در خصوص مقام آیت الله العظمی خوانساری گفت: وی به مقام یقین و شهود رسیده بود و آیت الله بهجت وی را تکریم می کرد و از او به نیکی سخن می گفت. حتی وقتی از امام خمینی(ره) از عدالت آیت الله خوانساری سؤال شده بود، امام چنین پاسخ داده بودند «در خصوص عصمت ایشان از من بپرسد چرا که عدالت وی محرز است». حجت الاسلام والمسلمین صدیقی با بیان این که وقتی امام(ره) حکم حرمت شطرنج را صادر کردند برای پاسخ به معاندان و معترضان به این حکم، به حکم آیت الله خوانساری استناد کردند، خاطر نشان کرد: او از اخلاق نبوی بهره مند بود و در دنیا هیچ چیز را برای خود نمی خواست برای همین بود که مرگ را راحتی از دنیا می دانست و آورده شده که قبل از فوت از زمان مرگ خود به اطرافیان اطلاع داده بود و این حاصل این بود که وی هیچ تعلقی به دنیا نداشته و مرگ را رهایی از دنیا می دانسته است. وی گفت: گویا خداوند در وجود آیت الله خوانساری هیچ هوسی قرار نداده بود و به این دلیل بوده که وی جهنم را شهود کرده بود. باید دانست که جهنم دیدن بسیار سخت تر از دیدن بهشت است، چرا که بهشت نور و روشنایی است و جهنم عین تاریکی و ظلمات است. البته این رویت به نور علم یقینی بوده که ایشان با ایمان خویش به آن رسیده بودند. وی در خصوص چرایی اهانت نشریه شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) افزود: اهانت به پیامبر اسلام(ص) فقط اهانت به شخصیت ایشان نیست که اهانت به خداوند، اهانت به ارزش های عالم تکوین، اهانت به همه ادیان و هم چنین اهانت به تمامی جوامع بشری است. پیامبر اسلام(ص) هیچ حرکتی را برای خود انجام نمی داد و قیام، حرکت، برخورد اخلاقی، همسرداری و تربیت فرزندش تماماً برای خداوند متعال بوده است. امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) هر کاری که می کرده برای دعوت ألی الله بوده است و ایشان پرچم دار هدایت ألی الله، آیینه حق، منادی توحید، بت شکن، ظلم ستیز است و هر چیزی را که مانع رسیده انسان به خدا بوده است زیر پا له می کرده است. بنابراین ایشان چیزی را برای خود برنگزیده بود و آبروی خود، نفس خود و جان و مال و خانواده خود را در این راه هزینه کرده بودند و با ظالم در ستیز و دشمنی بوده است. وی اظهار کرد: محبت نسبت به رسول خدا(ص) محبت به خداست. پیامبر حتی یک بار هم برای خودش و ظلمی که به ایشان رفته خشمگین نشدند و حتی اگر خشمی داشتند آن نیز برای خدا بود. چرا که غضب پیامبر(ص) غصب خداوند است. رسالتی که ایشان از خداوند داشتند در قدم اول شکستن بت نفس بوده است و بعد از آن باید بت های نفسانی و جسمانی مردم را از بین می برده تا بتواند مردم را به سوی خداوند متعال هدایت کند. وی تصریح کرد: پیامبر اسلام(ص) به ضعفا جرأت برای ایستادگی در برابر ظلم را داد و برای این کار شرک را نابود کرد تا بت های طاغوتی و مشرکان نتوانند چیزی را به صورت ظالمانه تحمیل کنند. برای همین به افشاگری علیه خرافات مشرکان جهت تجلی انوار الهی در قلوب افراد پرداخت و بعد از آن در پی تزکیه نفوس مردم و ایجاد ارتباط بین قلوب مردم با خدا بود از این رو بشارت دهنده تشکیل حکومت معصوم دوازدهم بر جهانیان بود. صدیقی گفت: پیامبر اسلام(ص) تشکیل دهنده حکومت اسلامی مبتنی بر قوانین و احکام الهی بود به همین دلیل رسالتش رها کردن بشر از سلطه ظلمات و هدایت امت به حیات طیبه است. با این رسالت پیامبر اکرم(ص) قلوب مردم، غذای روح و غذای جسم ایشان را تطهیر کرد و اعضا و جوارح مومنین را به اطاعت خدا در آورد. وی بیان کرد: با توجه به این تلاش، انسان باید برای خداوند زندگی کند، نفس بکشد، حرف بزند، کسب کند، با شیطان مقابله کند و تجاوزی به حقوق دیگران نداشته باشد. گناه، ظلمت، تاریکی، فسق و فجور باعث دور شدن از نورانیت است و استبداد و طاغوت کانون ظلم و تاریکی است. پیامبر(ص) برای پاک کردن سینه های مردم تلاش کرد و در تلاش خود ابوسفیان را به زانو در آورد و ابو جهل را به جهنم انداخت و در این مسیر دعوت به دین الهی و خدا می کرد. این پایه گذار حوزه علمیه امام خمینی(ره) اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) مسیر هدایت و حکومت را برای تشنگان عدالت ترسیم و تکمیل کرده است به این نحو که در مسائل چگونه زیستن، درآمد داشتن، دانش آموختن، سیاست ورزی و... از مهد تا لحد، برنامه ریزی دارد و این برنامه را از طرف خداوند بر مردم ارائه کرد. این آموزه ها ملتی را به وجود آورد که توانست از شرق تا غرب عالم از حکومت انوشیروان ساسانی تا رومیان را به زانو در آورد و دینی تؤام با اخلاقیت، معرفت، بندگی عارفانه و نورانیت رضای خداوندی ایجاد کرد. وی با اشاره به این که اگر کسی با آموزه های نبوی زندگی کند، زندگی اش جلوه الله می شود، ادامه داد و گفت: این نحوه زندگی، بت انحرافات و دنیاپرستی را در دل ها می شکاند و طاغوت را از بین می برد و این همان چیزی است که امریکا، انگلیس و فرانسه را از بین می برد و این ترس غرب از اسلام را باید از کارهای پیامبر(ص) دانست. وی با بیان این که امام خمینی(ره) با این نحوه نگرش با جهان برخورد داشت و از هیچ چیزی نمی ترسیده، گفت: دستاوردهای هسته ای امروز ما از همین مشی نبوی(ص) حاصل شده است و ما نباید از طاغوت بهراسیم و باید بدانیم چیزی که با خود شهدا به دست آمده را نباید به پول فروخت، آن هم پولی که از خود ما گرفته شده است. ما باید غیر از مسائل هسته ای از کیان خانواده نیز حراست کنیم و بدانیم که دشمن در حال ریزش بمب های تبلیغی اشاعه فحشا و بی حجابی در خانواده ها است و اگر مواظب این موشک ها نباشیم، کانون خانواده ها ویران می شود. گفتنی است در پایان این مراسم روحانیون و ائمه جماعات با سردادن شعارهایی، انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.