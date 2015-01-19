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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۴۳

اطلاعیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان ؛

پاسخ جبهه مقاومت پشیمان کننده خواهد بود

پاسخ جبهه مقاومت پشیمان کننده خواهد بود

انجمن روزنامه نگاران مسلمان با صدور اطلاعیه ای ضمن تسلیت شهادت 6 تن از رزمندگان حزب الله به دست رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ایمان داریم که پاسخ جبهه مقاومت بر این حمله ددمنشانه پشیمان کننده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری در بخشی از این اطلاعیه آمده است: حمله سبوعانه و تجاوزکارانه رژیم اشغالگر قدس به شهرک "مزرعه الامل" فنیطره در سوریه و شهادت 6 تن از رزمندگان جبهه مقاومت، بار دیگر پرده از همراهی و پیوند پلید آن رژیم جعلی و حامیانش با تروریست های جنایتکار برداشت.

بدون تردید این حملات مذبوحانه، حاکی از استیصال و سردرگمی رژیم منحوس صهیونیستی و زوال قریب الوقوعش است.

این اطلاعیه می افزاید: انجمن روزنامه نگاران مسلمان ضمن تبریک و تسلیت عروج ملکوتی 6 مبارز حزب الله لبنان به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده آنان و همه آزادگان جهان، این یورش ددمنشانه را محکوم نموده و ایمان دارد که پاسخ کوبنده و پشیمان کننده جبهه مقاومت، برگ دیگری از افتخارات را بر کتاب ایستادگی، شهامت و دلیری رزمندگان اسلام خواهد افزود.

کد مطلب 2469387

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