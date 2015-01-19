وجود ۱۴۳روز هوای پاک در کردستان/واژگونی تانکرهای سوخت تهدید محیط زیست

به گزارش خبرنگار، عبدالوحید ریاضی ‌فر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه ‌های گروهی استان کردستان اظهار داشت: در این مدت نیز ۱۴۸ روز وضعیت آلودگی کم و هفت روز ناسالم داشته ایم.

وی افزود: متاسفانه به دلیل ماشینی شدن زندگی و ورود صنعت به گونه های مختلف به زندگی هر روز بر آلایندگی محیط زیست افزوده شد و امروز در جایی هستیم که زنگ خطر محیط زیست به صدا در آمده است.

مدیر کل محیط زیست استان کردستان بیان کرد: برای داشتن محیط زیستی پاک و هوایی سالم باید علاوه بر مسئولین آحاد جامعه نیز در قالب سازمان‌ های مردم نهاد به این حوزه ورود پیدا کنند.

ریاضی فر یادآور شد: متاسفانه سالانه بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۵۰۰ هزار نفر بر اثر آلودگی‌ های ناشی از هوا جان خود را از دست می دهند.

وی ادامه داد: استان کردستان به دلیل هم مرز بودن با دیگر کشورها به خصوص عراق دچار ریزگردهای شده است ولی خوشبختانه با مشکل گازهای آلاینده روبه رو نیست.

مدیر کل محیط زیست استان کردستان با اشاره به این مطلب که آلودگی هوا می تواند منشاء طبیعی یا غیر طبیعی داشته باشد، گفت: استاندارد بودن استفاده از سوخت‌ ها برای مصرف خودرو ها ضروری است و یکی از اقدامات سازمان محیط زیست در همین راستا نظارت بر تولید خودروها در کشور است.

ریاضی فر اظهار داشت: نصب ایستگاه‌ های سنجش آلاینده‌ های هوا در کردستان از دیگر اقدامات سازمان محیط زیست برای کنترل آلودگی هوا است.

وی افزود: در حال حاضر در سنندج دو ایستگاه در میدان آزادی و اداره‌ کل محیط زیست استان نصب شده و همچنین پنج پارامتر هوا توسط این ایستگاه‌ ها اندازه گیری می شود.

مدیر کل محیط زیست استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در آینده نزدیک دریاچه زریوار مریوان در فهرست تالاب های بین المللی قرار می گیرد.

ریاضی فر یادآور شد: زریوار مریوان مزایایی که یک تالاب می تواند داشته باشد را دارد و زندگی و معیشت بسیاری از مردم منطقه به این تالاب وابسته است و تا زمانی که یک تالاب از بین نرود عمق فاجعه معلوم نخواهد شد لذا نباید نسبت به این تالاب بی توجه باشیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه ستاد احیای نجات بخشی دریاچه زریوار در استان فعال است و در این ستاد اعتباراتی برای ساماندهی فاضلاب های منتهی به دریاچه و جلوگیری از ورود آنها انجام شده است.

مدیر کل محیط زیست استان کردستان گفت: مشکل اصلی در زمینه فاضلاب منتهی به زریوار در قسمت ضلع جنوبی زریوار و همچنین شمال شهر مریوان است و نشات گرفته از ساخت و سازهای غیر مجاز است و در بحث فاضلاب های روستایی ورود مستقیم را به این دریاچه نداریم.

ریاضی فر با اشاره به انجام حریم گذاری تالاب و کنترل کیفی آب تالاب اظهار داشت: در سطح کشور نخستین استانی هستیم که اقدام به پایش کنترل آب تالاب کرده ایم.

وی در بخش پایانی سخنان خود به واژگونی تانکرهای سوخت به عنوان تهدیدی برای محیط زیست اشاره کرد و افزود: از سال ۸۷ تا آبان ماه سال جاری ۱۱۳ تانکر حامل مواد سوختی به آب کردستان وارد شده است.

