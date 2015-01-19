به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، سید جلال حسینی پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر امارات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازی سختی با تیم قدرتمند امارات داشتیم ولی خوشحالم که با پیروزی در این بازی به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کردیم.

وی درباره حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی که احتمالا عراق باشد، تصریح کرد: ما آماده هستیم که با هر تیمی بازی کنیم و مشکلی نداریم. البته هنوز معلوم نیست به مصاف چه تیمی برویم، ممکن است این تیم عراق باشد یا یک تیم دیگر.

تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات جام ملت های آسیا موفق شد برابر تیم امارات با تک گل رضا قوچان نژاد به برتری برسد و به عنوان صدرنشین گروه سوم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.