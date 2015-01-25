به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر طاهری نایب رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس این روزها به عنوان مسوول امور اجرایی، مسائل باشگاه را پیگیری می‌کند. وی در گفتگویی با سایت باشگاه پرسپولیس درباره مسائل روز باشگاه و فوتبال ایران به سوالات پاسخ داد. با این گفتگو همراه باشید.

* قبل از هر چیز با توجه به نزدیکی شروع مسابقات باید از آماده‌سازی تیم که جدی‌ترین مرحله آن در اردوی امارات بود سخن گفت. شما در این اردو حضور پیدا کردید، شرایط چگونه بود؟

- اردوی پرسپولیس در رأس‌الخیمه برگزار شد و هدف این بود که امکانات لازم برای برپایی یک اردوی مناسب فراهم شود. بدون آنکه هزینه‌های غیر ضروری به باشگاه تحمیل شود. شرایط اردو خوب بود. در این میان جا دارد از همکاری و همیاری صمیمانه دوستداران پرسپولیس برای کمک به باشگاه در برپایی این اردو تشکر کنم. در رأس‌الخیمه امکانات لازم در اختیار کادر فنی قرار گرفت و باید به این مساله توجه کرد که هدف، انجام سفر سیاحتی و تفریحی نبود، هدف این بود که برای آماده‌سازی هر چه بهتر تیم تلاش شود که این اتفاق در هر دو بعد مسائل بدنسازی و فنی اتفاق افتاد. در همین جا لازم می‌دانم از کادر فنی و بازیکنان که سختی و فشار تمرینات‌، اردو و دوری از خانواده را به جان خریدند تشکر کنم. به طور حتم آنها تاثیر این مساله را در بازی‌های لیگ خواهند دید.

* شما عیادتی هم از آقای بهزادی داشتید؟

- قبل از هر چیز برای ایشان و تمام پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس و کل ورزش، آرزوی سلامتی دارم. آنها سرمایه‌های اصلی باشگاه و ورزش هستند. من با توجه به تصدی پست مدیرعاملی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی کشور بالغ بر 40 عیادت از پیشکسوتان فوتبال و ورزش داشته‌ام. اتفاقا قریب به دو ماه قبل نیز در منزل آقای بهزادی به عیادت ایشان رفته بودم. حتی‌المقدور تلاش می‌کنیم به عنوان یک وظیفه در هزینه‌های درمان کمک کنیم اما این مساله برابر بزرگی این عزیزان قابل طرح کردن نیست. هدف اصلی حمایت معنوی از بزرگان اصلی ورزش و باشگاه است که سال‌ها افتخارآفرینی کرده‌اند.

* عیادت از آقای بهزادی دیروز انجام شد، دلیلی داشت که در وهله اول آن را رسانه‌ای نکردید؟

- همین حالا هم که اعلام شده است، برای اطمینان خاطر دادن به هواداران است که بدانند حواسمان به پیشکسوتان و چهره‌های محبوب آنها و باشگاه است وگرنه از رسانه‌ای کردن این مسائل پرهیز می‌کنیم. چنانکه در مورد عیادت‌های قبلی اینگونه بود. به عقیده من شأن این عزیزان بالاتر از اینها است. اگر اقدامی هم صورت می‌گیرد وظیفه است. نمی‌خواهیم خدایی ناکرده این مسائل در ورطه تبلیغ و اینگونه حرف‌ها بیفتد.

* این روزها بحث روز، تیم ملی فوتبال است، نظر شما درباره بازی‌های ایران در جام ملت‌های آسیا چیست؟

- درباره عملکرد فنی تیم ملی نظری نمی‌دهم. کارشناسان در این باره به تفصیل صحبت کرده‌اند من هم مثل تمام مردم ایران امید داشتم تیم ملی در جایگاه بهتری قرار گیرد. متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که روی داد، اینگونه نشد. حالا باید به آینده فکر کنیم و مسوولان فدراسیون فوتبال باید همت کنند و شرایط بهتری را فراهم آورند تا به امید خدا تیم ملی در بازی‌ها و جام‌های آینده نتایج بهتری بگیرد. نکته‌ای هم وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. آنچه اکنون پیرامون تیم ملی در حال روی دادن است، چندان خوشایند نیست. اعتقاد دارم در اظهارنظرها نباید به حریم شخصی افراد ورود شود. باید از بی‌احترامی پرهیز کرد تا بتوانیم در فضایی خالی از این تنش‌ها کار کرده و مسیر موفقیت هموار شود. ورزش و فوتبال ما هواداران با ارزشی دارد که عاشقانه مسائل و اخبار را دنبال می‌کنند. آنها همین حالا ناراحتی خاص خود را دارند و فکر می‌کنم با برخی تیترها و نقل قول‌ها نباید باعث دلزدگی آنها شد، چون این مساله در نهایت به سود هیچ یک از اهالی جامعه ورزش فوتبال نیست. من احترام زیادی برای اصحاب رسانه قائل هستم اما از آنها تقاضا دارم در آنجا که خودشان تشخیص می‌دهند اظهار نظر یا حرفی که بازخورد منفی دارد و باعث دلسردی مردم از فوتبال می‌شود مدیریت کرده و تا حد امکان از انعکاس موارد پرهیز کنند. ما می‌توانیم کاری کنیم که باعث آشتی تماشاگران با ورزشگاه‌ها شویم.

* با حذف تیم ملی فوتبال، برنامه مسابقات لیگ هم دستخوش تغییر شد، این مساله روی آماده‌سازی تیم تاثیر نمی‌گذارد؟

- طبعا تاثیرگذار است و هر قدر یک تیم برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای استفاده از این زمان داشته است‌، تاثیر آن بیشتر هم خواهد شد. همه تیم‌ها به خاطر تیم ملی و در همکاری با فدراسیون با سازمان لیگ با تعطیلی بازی‌ها کنار آمدند. در نهایت با توجه به شرایط موجود جهت آماده سازی مجدد خود، برنامه‌ریزی و هزینه کرده‌اند. بخش اول تمرینات مربوط به بدنسازی بود و بعد کار تاکتیکی شروع شد. در تیم خود ما با شروع زودتر بازی‌ها این بخش تا حدی کامل نمی‌شود. انتظار ما این بود که برای تغییر برنامه حداقل یک رایزنی با باشگاه‌ها صورت می‌گرفت. به طور قطع باشگاه‌ها از این ناحیه ضرر می‌کنند. این تعطیلی برای زمان طولانی، خود مشکل‌ساز بود. انتظار این بود که حداقل برنامه اعلام شده به همان شکل اجرا می‌شد.

* با وجود تمام این شرایط، هواداران با هیجان و اضطراب خاص خود منتظر شروع لیگ هستند، با آنها صحبتی دارید؟

- باید از آنها به طور ویژه تشکر کنم. هواداران سرمایه اصلی باشگاه ما و فوتبال هستند. به دور از تعارف، آنها برای تمام لیگ و فوتبال ما انگیزه ایجاد می‌کنند. طبیعی است این تاثیر برای تیم ما قوی‌تر خواهد بود. هواداران به حق، بهترین یاور ما، باشگاه و تیم محبوب خود هستند. نقش آنها به قدری انکار ناپذیر است که نیاز به توضیح ندارد. همیشه به شکل وصف‌ناپذیری در گرما و سرما و در سختی‌ها و مشکلات یار و یاور تیم خود بوده‌اند. هواداران باعث افتخار پرسپولیس و باشگاه هستند و همه ارکان باشگاه و اعضای تیم فوتبال پرسپولیس نیز نهایت تلاش خود را بکار بسته‌اند تا هواداران را شاد کنند.