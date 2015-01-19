3 درصد بودجه تمام سازمانها به پژوهش اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بودجه سال 94 گفت: بودجه کل کشور برای سال ۹۴ با در نظر گرفتن بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و عمومی به ۸۶۷ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی کشور به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که بودجه آموزش، تحقیقات و پژوهش مجموعاً ۲۴ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: امر پژوهش و تحقیقات همواره مورد توجه مجلس شورای اسلامی بوده و در این راستا دولت به هر میزانی برای این امر فعالیت کند قطعاً مورد تأیید و پذیرش مجلس هم خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: مجلس طرحی را با عنوان تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت به تصویب رسانده که در این طرح مقرر شده تمامی سازمان ها، ۳ درصد از بودجه هایشان را برای فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی اختصاص دهند.

ثروتی با ابراز تاسف از بودجه اختصاص داده شده به پژوهش و تحقیقات گفت: با بودجه هایی که برای بحث پژوهش و تحقیقات اختصاص یافته است تا سال ۱۴۰۴ به اهدافی که مد نظر مقام معظم رهبری بوده نخواهیم رسید؛ چراکه ایشان تأکید داشتند تا افق چشم انداز سهم تولید ناخالص ملی که حداقل ۴ درصد است به بخش های تحقیقات برسد این درحالی است که بودجه ای که برای این امر در سال ۹۴ در نظر گرفته شده، تقریباً نیم درصد است.