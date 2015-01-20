ماجرای اختلاف پرداختی پزشک و پرستار/واکنش به نامه رئیس نظام پزشکی

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: متاسفانه پیگیری های فراوان جامعه پرستاری در خصوص اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تاکنون به بهانه های واهی، به نتیجه نرسیده است.

وی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت از قانون تمکین نمی کند، افزود: جامعه پرستاری، از تمام راههای تمکین وزارت بهداشت برای اجرای قانون استفاده کرده ولی هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

شریفی مقدم با اشاره به ابلاغ نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تاکید کرد: این موضوع باعث شده تا نتوانیم از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر اجرای این قانون باشیم. بنابراین، شکایت های خود را به کمیسیون اصل نود مجلس داده ایم.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اعلام اینکه در حدود 45 روز قبل نشستی را با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس داشتیم، تاکید کرد: در آن نشست، اعضای کمیسیون اصل 90 از وزارت بهداشت خواستند ظرف دو ماه آینده ملزم به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند.

وی با اشاره به گلایه هایی که از پرستاران می شود، گفت: جامعه پرستاری، خیلی ساده و شفاف خواسته های معقول خودش را مطرح می کند و شاید مهمترین خواسته ما، کاهش اختلاف پرداختی در نظام سلامت است.

شریفی مقدم ادامه داد: متاسفانه وزارت بهداشت نه تنها قانون را اجرا نمی کند، بلکه در فضای رسانه ای از گروه خاص، اعلام حمایت می کند.

دبیرکل خانه پرستار با اعلام اینکه موضوع اختلاف پرداختی پزشک و پرستار تا 100 برابر است و این موضوعی نیست که بشود آن را کتمان کرد، افزود: اخیرا رئیس کل سازمان نظام پزشکی نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی نوشته و از آنها خواسته که میزان درآمد و کارانه دریافتی خود را اعلام کنند.

وی در همین زمینه اظهارداشت: پیام ما به رئیس کل سازمان نظام پزشکی این است که نیازی به استعلام فیش های حقوقی پزشکان نیست. کافی است که سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، بررسی این موضوع را به نماینده ای خارج از این سازمان بدهد تا مسائل مالی مورد بررسی شود.

شریفی مقدم تاکید کرد: ما حاضر هستیم به صورت محرمانه این درآمدها را بررسی کنیم و نتایج آن را در اختیار دوستان قرار دهیم.

سخنگوی کمیته پیگیری مطالبات پرستاری با عنوان این مطلب که جامعه پرستاری اختلاف پرداختی تا 100 برابر را بر نمی تابد، افزود: کم توجهی مسئولین وزارت بهداشت به دغدغه ها و مشکلات پرستاران، حساسیت برانگیز شده است. لذا، جامعه پرستاری تصمیم گرفته در گام اول، در جشن روز پرستار شرکت نکند.

به گزارش مهر، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تابستان سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.