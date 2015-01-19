برگزاری همایش دوچرخه سواری هفته هوای پاک در قم

محمد کاظم حججی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی هیئت دوچرخه سواری استان قم و هماهنگی نهادهای مرتبط قرار است همایش عمومی دوچرخه سواری هفته هوای پاک روز سوم بهمن ماه در قم برگزار شود.

وی افزود: این همایش از ساعت ۸ صبح روز جمعه سوم بهمن ماه از مقابل مجموعه ورزشی شهید حیدریان در مسیر خیابان معلم به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود و تمامی مردم در سنین مختلف می‌توانند در این همایش عمومی شرکت کنند و روزی بدون آلاینده را تجربه کنند.

سرپرست هیئت دوچرخه سواری استان قم گفت: از اهداف مهم برگزاری این همایش، فرهنگ سازی نسبت به استفاده از وسایل نقلیه غیر آلاینده در سفرهای غیر ضروری و فاصله کم شهری و آگاه سازی مردم نسبت به شرایط نامساعد هوای کلانشهر‌ها به دلیل استفاده از وسایل نقلیه سوختی است.

حججی بیان داشت: هیئت دوچرخه‌سواری استان قم این همایش را در دو رشته کورسی و کوهستان برنامه‌ریزی کرده استو پیش بینی می‌کنیم قهرمانان و علاقمندان به این رشته ورزشی، روز سوم بهمن ماه از این همایش عمومی استقبال قابل توجهی به عمل آورند.

وی عنوان کرد: فعالیت هیئت دوچرخه سواری قم مدت‌ها به دلیل کناره گیری ریاست این هیئت متوقف شده بود اما با نظر فدراسیون دوچرخه سواری مقرر شد این هیئت به صورت سرپرستی اداره شود تا مجمع انتخاباتی آن با حضور رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در قم برگزار شود.

سرپرست هیئت دوچرخه سواری استان قم افزود: رشته دوچرخه سواری در قم رشته حاشیه نشینی نیست و در گذشته قهرمانان بزرگی تحویل جامعه ورزشی کشور داده و دوچرخه سواران قمی در چند سال گذشته نیز عملکرد دلپذیری در مسابقات مختلف کشور داشته‌اند و تلاش ما بر این است که فعالیت‌های این رشته در قم با شتاب بیشتری توسعه یابد.