سرنوشت اهانت کنندگان به پیامبر(ص) نابودی و سقوط است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عبدالله جوادی آملی ظهر دوشنبه در درس تفسیر قرآن کریم اظهار داشت: ما در عین حال که برای نخبگان و فرهیختگان و دانشوران و مردم بی گناه غرب، احترام قائل هستیم ولی این جنایت‌ها نتیجه استکبار است که جنگ جهانی اول و دوم را در پیشانی دارد.

وی اظهار داشت: اینها ۸۰ میلیون آدم را در جنگ‌های جهانی کشتند این چیزی است که می‌‌شنوید، این تعداد آدم در آن دوره کم نبوده است و الان هم که دم از دموکراسی می‌زنند چون دستشان روی ماشه است و می‌دانند اگر جنگ جهانی سوم شود کسی روی کره زمین باقی نمی‌ماند.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه اهانت کنندگان دنباله رو همان کسانی هستند که انبیای گذشته را در دوره حضورشان استهزاء و مسخره کرده‌اند، اضافه کرد: اینها بدانند اگر دست برندارند خداوند فرمود به آنچه که استهزاء می‌کنند گرفتار خواهند شد و همان سرنوشت اقوام قبلی به سراغ اینها هم خواهد آمد.

آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: کسانی که به پیامبر(ص) اهانت می کنند فکر نکنند فقط به یک شخص اهانت کرده اند بلکه به آیه خدا و بزرگترین آیه او که برترین پیامبر است اهانت کرده‌اند و به زودی هم سقوط خواهند کرد.

وی تاکید کرد: اگر در هر گوشه دنیا و در دانشگاه و سطح نخبگان غربی حرف حسابی از عدالت و حق زده می‌شود که البته کم است همه از تعالیم انبیاء است وگرنه غرب کشتن ۸۰ میلیون انسان را در پرونده دارد و امروز هم هر جا جنگی هست یک طرف آن غربی‌ها هستند و در غزه هم هر چند وقت یکبار جنگ ۲۰ روزه و ۵۰ روزه و ... درست می‌کنند.