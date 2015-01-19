به گزارش خبرنگار مهر، «پانگ سن» سفیر چین در ایران صبح امروز دوشنبه در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به سابقه دیرینه مبادلات تجاری و تعاملات ایران و چین گفت روابط اقتصادی دو کشور پیشرفت کرده است.

سابقه دیرینه مبادلات تجاری ایران و چین

وی با اشاره به دو بار دیدار روسای جمهور چین و ایران در سال 2013 تاکید کرد که شی جینپینگ و حسن روحانی در این دیدار به تبادل نظر در زمینه های مختلف پرداخته و مناسبات دو کشور را مشخص کردند.

پانگ سن در ادامه به سفرهای هیئت های ایرانی و چینی بین دو کشور و سفر معاون وزیر خارجه چین و مسئول دفتر سیاسی رئیس جمهوری این کشور به ایران در دوره دولت یازدهم ایران و همچنین سفر وزیر خارجه‌ ایران، وزیر اقتصاد، وزیر دفاع و معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران به چین اشاره کرد.

سفیر چین در ایران، تولید ناخالص چین را 7.4 درصد خواند و از بهبود کیفیت ساختار اقتصادی با وجود کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور خبر داد.

افزایش 38 و نیم درصدی مبادلات اقتصادی چین و ایران

سفیر چین در ایران با اشاره به افزایش 38 و نیم درصدی مبادلات اقتصادی میان چین و ایران در مقایسه با سال گذشته تاکید کرد که مبادلات دو کشور در 11ماه نخست سال 2014 به میزان 47 میلیارد و 600 میلیون بوده است.

همکاری تهران و پکن در عرصه جهانی

وی با اشاره به همکاری ایران و چین در زمینه برنامه هسته ای، عراق، سوریه، افغانستان و مبارزه با تروریسم گفت دو کشور در زمینه ثبات منطقه نقش مهمی را ایفا کرده اند.

پانگ سن با اشاره به مذاکرات فشرده کشورهای 1+5 با ایران از سال گذشته تاکنون و پیشرفت حاصله در این زمینه گفت چین مواضع واقع بینانه و عادلانه ای را در مذاکرات هسته ای دارد و امیدوارم که کشورها به توافق برسند و نقش سازنده ای را در مذاکرات ایفا کنند.

همکاری رسانه ای نقش مهمی را در ارتباط دو کشور ایفا می کند

وی همکاری مطبوعاتی و رسانه ای را بخش مهم در روابط دوجانبه خواند و گفت: به عنوان سفیر چین در ایران بسیاری از گزارشها را درباره ایران خواندم و خواهان گسترش تعاملات محافل مطبوعاتی دو کشور هستم زیرا همکاری رسانه ای و مطبوعاتی نقش مهمی را در ارتباط دو کشور ایفا می کند.

رایزن بازرگانی و اقتصادی سفارت چین نیز در رابطه با واردات نفت چین از ایران گفت حجم مناسبات تجاری رو به افزایش است و بر اساس این روند پیش بینی می کنم که این روند توسعه یابد. نیمی از واردات چین از ایران مواد نفتی بوده و 25 درصد واردات معادن است و در سال آینده نیز این حجم گسترش می یابد اما از نظر قیمت شاید افزایش نرخ نداشته باشیم.

امضای قرارداد استرداد مجرمین میان ایران و چین

پانگ سن با اشاره به امضای قرارداد استرداد مجرمین میان ایران و چین و اهمیت پکن به همکاریهای خود با ایران در زمینه حقوقی و قضایی درباره اجرای این قرارداد در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.

وی با اشاره به دادن تضمین در زمینه عضویت دائم ایران در سازمان همکاریهای شانگهای در نوامبر سال گذشته تاکید کرد این سازمان برای گسترش عضویت کشورهای درخواست کننده به تدریج اقدام می‌ کند و بنابراین درب ها برای گسترش اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای به طور رسمی باز است.

سفیر چین با اشاره به تصمیم کشورش برای احیای جاده ابریشم و افزایش زمینه‌ های همکاری در زمینه ساخت و ساز، راه آهن و راه‌ سازی گفت چین خواهان افزایش روابط سیاسی، فرهنگی، مطبوعاتی و رسانه‌ ای با ایران بوده و سال گذشته نیز جشنواره سینمایی میان دو کشور برگزار شد.