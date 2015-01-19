دستگیری مدیران متخلف شهری در کردستان تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد از ظهر دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، اظهار داشت: به هر حال متاسفانه تخلفاتی در حوزه مدیریت شهری در کردستان روی داده است.

وی ادامه داد: مباحثی در حوزه مدیریت شهری مطرح شده است و متاسفانه تخلفاتی نیز در این بخش به چشم می خورد که استانداری و دستگاه قضایی در این موضوع ورود کرده و مسائل نیز در دست پیگیری است.

استاندار کردستان یادآور شد: بر اساس قانون استانداری کردستان در جایگاه خود و دستگاه قضایی نیز در جایگاه خود تخلفات صورت گرفته را در دست بررسی دارند و در همین راستا نیز مسائل به صورت ویژه دنبال می شود.

وی ضمن تائید دستگیری افرادی در این خصوص و بدون اشاره به نام یک شهرداری مشخص عنوان کرد: پرونده این تخلفات هم اکنون در جریان است و در این خصوص نیز تاکنون افرادی شناسایی و دستگیر شده اند.

در همین حال از یکی دو ماه گذشته تاکنون اخبار متعددی در خصوص تخلف شماری از شهرداری های استان کردستان و دستگیری افرادی در این خصوص منتشر شده بود که امروز استاندار کردستان این اخبار را تائید کرد.

زاهدی در ادامه نشست خبری خود به سوالات متعدد خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در حوزه های مختلف پاسخ داد و در مواجه با این پرسش که چه نمره ای به کارنامه کاری یک سال خود به این پرسش می دهد، افزود: مردم و شما رسانه ها باید قضاوت کنید ولی در واقع اقدامات خوبی در راستای توسعه کردستان صورت گرفته این و این روند نیز برای کمک به توسعه استان به صورت جدی دنبال می شود.

