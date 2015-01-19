فراخوان تظاهرات گسترده فلسطینی ها در اراضی اشغالی ۴۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، درگیری امروز نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با شهروندان فلسطینی ساکن اراضی اشغالی ۴۸ خشم فلسطینی های این منطقه را افزایش داده است. جوانان ساکن در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ امروز خواستار برگزاری تظاهرات گسترده علیه رژیم صهیونیستی شده اند.

کمیته های مردمی و جنبش های جوانان فلسطینی ساکن در اراضی ۴۸ همچنین بر برپایی تظاهرات خشم در بزرگترین شهرهای عربی فلسطین اشغالی تاکید کردند.

این تظاهرات قرار است امروز در دانشگاه حیفا، دانشگاه عبری قدس، دانشگاه بئرالسبع، شهر شفاعمرو، ناصره، ام الفحم، عرابه، روستاهای مجد الکروم و الرینه برگزار شود. همچنین در مقابل دانشگاه تل آویو نیز فردا سه شنبه تظاهرات شود.

خاطرنشان می شود نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی امروز با یورش به مراسم تشییع یک جوان فلسطینی که به ضرب گلوله صهیونیست ها در منطقه النقب به شهادت رسید بودیک فلسطینی را به شهادت رسانده و ۲۲ نفر دیگر را زخمی کردند.