جزئیات مراسم بدرقه مشفق کاشانی/ تشییع از مقابل تالار وحدت

امیرمسعود کی‌منش فرزند استاد عباس کی‌منش معروف به مشفق کاشانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مراسم تشییع و خاکسپاری این شاعر مطرح کشورمان که شب گذشته بر اثر حمله قلبی دار فانی را وداع گفت، اعلام کرد: مراسم تشییع استاد مشفق ساعت ۹ صبح فردا سه شنبه ۳۰ دی ماه از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد.

وی درباره خبر منتشرشده در یکی از خبرگزاری‌ها از قول یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن شاعران ایران مبنی بر برگزاری مراسم تشییع رئیس هیئت مدیره انجمن شاعران ایران از محل این انجمن، افزود: ابتدا قرار بر همین بود اما با توجه به محدودیت‌های مکانی و وجود انجمن در محدوده طرح ترافیک و دشواری‌هایی که طبیعتاً برای تردد دوستداران استاد مشفق کاشانی به وجود خواهد آمد، مقرر شد این مراسم در مقابل تالار وحدت انجام شود.

فرزند استاد مشفق کاشانی همچنین گفت: در این خصوص تمامی هماهنگی‌های لازم با انجمن شاعران ایران صورت گرفته است. ضمن اینکه تمامی تمهیدات ضروری از جمله اتوبوس برای اعزام تشییع کنندگان به بهشت زهرا در تالار وحدت تدارک دیده شده است.

همچنین به گفته مسعود کی‌منش، پیکر استاد مشفق کاشانی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد.

فرزند استاد مشفق کاشانی همچنین از اعلام زمان و مکان مجلس ختم و ترحیم پدرش در پایان هفته جاری خبر داد و گفت: مجلس ترحیم استاد مشفق کاشانی جمعه ۳ بهمن از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ در مسجدجامع شهرک غرب واقع در میدان صنعت برگزار خواهد شد.