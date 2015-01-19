شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بخشنامه ای از سوی حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کلیه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که به دلایل مختلف از ادامه تحصیل بازمانده اند، ترک تحصیل کرده و یا در صورت قبولی ثبت نام نکرده اند یا انصراف داده اند، در صورت مراجعه برای ادامه تحصیل براساس نظر شورای آموزشی حوزه علوم پزشکی دانشگاه فقط در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 ثبت نام و شروع به تحصیل کنند.

شرایط بازگشت به تحصیل به شرح زیر است:

-واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی در خصوص این افراد موظف هستند نسبت به احراز سوابق آموزشی، آزمون و دانشجویی (از جمله وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ذکور که منع ادامه تحصیل نداشته باشند) متقاضی مطابق ضوابط ثبت­ نام اقدام نمایند.

-معادل سازی واحدهای گذرانده شده قبلی دانشجو باید طبق آئین نامه های رشته ها و مقاطع مختلف گروه پزشکی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرد.

-چنانچه رشته تحصیلی متقاضی در واحد دانشگاهی دایر نباشد، امکان انتقال و ادامه تحصیل در نزدیک ترین واحد دانشگاهی با هماهنگی و نظر مرکز توسعه آموزش پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه فراهم شود.

-نیمسال های عدم مراجعه بدون احتساب در سنوات و بدون دریافت هیچگونه شهریه ای اعم از ثابت و متغیر لحاظ گردد و شهریه مطابق دانشجویان ورودی جدید محاسبه و اخذ گردد.

-بر اساس این بخشنامه در صورتی که بنا به هر دلیل دانشجویان قصد میهمانی به واحدهای دیگر را داشته باشند، الزاماً باید در واحد مبدأ ثبت نام و امور آموزشی مربوط را انجام دهند سپس با اعلام علت نقل و انتقال از طریق سامانه (نقل و انتقالات) اقدام­ قانونی انجام شود.

-واحدهای دانشگاهی موظفند نتیجه اقدام را به تفکیک اسامی ثبت نام ­شدگان به مرکز آزمون و معاونت علوم پزشکی دانشگاه در سازمان مرکزی اعلام کنند.

-این بخشنامه شامل دانشجویان رشته های علوم پزشکی که با احکام قضایی یا انضباطی دائم از دانشگاه اخراج یا به دلیل افت تحصیلی اخراج آموزشی شده اند، نمی­ شود.

-ثبت ­نام با تأخیر پذیرفته شدگان گروه پزشکی حداکثر یکسال پس از اعلام قبولی امکان پذیر می­باشد و قابل تسری به قبول شدگان سال­های قبل نخواهد بود

تبصره: موارد استثنایی منوط به اخذ مجوز لازم از کمیسیون موارد خاص حوزه علوم پزشکی دانشگاه است.

این بخشنامه صرفا یکبار برای نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 قابل اجرا می باشد.

بر طبق این بخشنامه موارد استثنایی منوط به اخذ مجوز لازم از کمیسیون موارد خاص حوزه علوم پزشکی دانشگاه است.