دهه فجر فرصتی مناسب برای بازخوانی ارزش های انقلاب اسلامی است

گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مرادی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: دهه فجر فرصتی مناسب برای بازخوانی خدمات دولت به مردم و بیان دستاورد های ارزشمند انقلاب اسلامی است.

وی به توطئه و دسیسه های دشمنان اشاره کرد و گفت: دشمنان نظام از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره توطئه های گوناگونی علیه این کشور برنامه ریزی کرده اند که خوشبختانه با هوشیاری مردم خنثی شده است.

حجت الاسلام مرادی افزود:مردم ایران اسلامی همواره در تمامی صحنه های دفاع از نظام و انقلاب ‌حضور یافته اند و این امر موجب شده که دشمن در راه رسیدن به اهداف و آرمان های خود ناکام بماند.

وی ادامه داد:مردم ما همواره از انقلاب اسلامی و آرمان های آن دفاع کردند و با ریختن خون خود در پای ستون های آن نظام را در برابر تهیدات و ترفند های دشمنان بیمه کردند.

امام جمعه شهرستان بیجار در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اجرای برنامه های دهه فجر اشاره کرد و بیان داشت:مردم ما در پیروزی انقلاب اسلامی هرچه که در طبق اخلاص داشتند اهدا کردند و الان نیز باید ما از این فرصت بهره لازم را ببریم و با اجرای برنامه های مناسب این ایام ارزشمند را گرامی بداریم.

وی اضافه کرد: در طول دهه فجر لازم است در 10 مسجد شهرستان ویژه برنامه اجرا شود و در این مراسم کلیه مسئولین ادارات حضور داشته باشند تا از نزدیک مشکلات مردم را رفع کنند.

حجت الاسلام مرادی در پایان با بیان اینکه انقلاب اسلامی متعلق به همه مردم است بر حمایت و تقویت حضور مردم در این برنامه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: مدیران و مسئولان در اجرای این برنامه‌ها باید از افراط و تفریط دوری کرده و برای رعایت تعادل در اجرا، تمامی تلاش خود را به کار گیرند.