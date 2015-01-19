حاشیه زنجانرود پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه رودخانه زنجانرود از ابتدای جاده بیجار به سمت غرب با مشارکت مردم زنجان، کارکنان برخی از واحدهای صنعتی استان زنجان پاکسازی شد.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان گفت: مدیران واحدهای صنعتی باید نسبت به رعایت اصول مدیریت صحیح پسماند در استان تلاش کنند.

قربانعلی محمد پور با بیان اینکه مدیریت صحیح پسماند چالش های زیست محیطی را کاهش داده و پیامدهای مثبت اقتصادی را در پی دارد افزود: مدیریت پسماندها علاوه بر کاهش آلودگی محیط زیست سبب سود اقتصادی هم می‌شود.

وی ادامه داد: اشتغال در بخش مدیریت پسماند نوعی اشتغال سبز است که سبب حفظ محیط زیست استان زنجان و در نتیجه سلامتی شهروندان می‌شود.

محمدپور با بیان اینکه محیط زیست هیچگونه مخالفت و بازدارندگی در خصوص توسعه صنعتی استان ندارد مشارکت برخی واحدهای صنعتی استان را در زمینه پاکسازی حاشیه زنجانرود را یادآور شد و افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان به هیچ وجه مخالف فعالیت واحدهای صنعتی در استان زنجان نبوده اما از مسئولان صنایع تقاضا دارد تا فعالیتهای آنها در راستای حفظ محیط زیست باشد.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان گفت: برنامه‌های نمادین در راستای اطلاع رسانی جهت اهمیت داشتن هوا و زمین پاک است و انتظار داریم این آگاهی در بین آحاد جامعه به‌وجود آید.