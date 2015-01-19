به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های صحنه‌ای این دوره از جشنواره، در 10 سالن شهر تهران روی صحنه می‌روند. تالارهای اصلی و چهارسو مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر، تماشاخانه سنگلج، تالار حافظ، تالارهای استاد ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان مجموعه ایرانشهر، سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران، تماشاخانه مهر و سالن تئاتر باران، شاهد اجرای نمایش‌های صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر خواهند بود.

آثار بخش خیابانی جشنواره سی‌و‌سوم فجر هم در سه محوطه مجموعه تئاتر شهر، باغ هنر (خانه هنرمندان ایران) و برج میلاد اجرا می‌شوند.

تالار استاد رکن‌الدین خسروی تماشاخانه سه نقطهنیز میزبان اجرای آثار بخش رادیو تئاتر می‌شود.

اهالی رسانه می‌توانند با مراجعه به روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، جدول‌های نهایی و طراحی شده سه بخش صحنه‌ای، خیابانی و رادیو تئاتر را دریافت کنند.

تماشاخانه ایرانشهر میزبان نمایشگاه عکس جشنواره تئاتر فجر می‌شود

نمایشگاه عکس سی‌ و‌ سومین جشنواره تئاتر فجر از یکم بهمن ماه در تماشاخانه ایرانشهر راه برپا می‌شود.

نمایشگاه عکس این دوره از جشنواره، شامل دو بخش مسابقه عکس سالانه تئاتر ایران و انگاره نگاری است. در بخش مسابقه سالانه تئاتر ایران، از میان 675 اثر رسیده، 32 عکس از نمایش‌های اجرا شده در سال‌های 92 و 93 انتخاب و به تماشا گذاشته شده‌اند.

همچنین 15 عکس از آثار 75 عکاس در بخش انگاره‌نگاری که تلفیقی از عکس و متون ادبیات نمایشی است، روی دیوار این نمایشگاه می‌روند. همزمان با آغاز به کار نمایشگاه، سایتی هم به آدرس اینترنتی WWW.FTFP.IR راه اندازی می‌شود تا افرادی که امکان بازدید حضوری از نمایشگاه را ندارند، بتوانند آثار به نمایش درآمده در آن را ببینند.

عکس‌ها در اندازه 70 در 50 چاپ شده‌اند که از اول بهمن‌ماه، همزمان با آغاز سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در معرض دید علاقمندان قرار خواهند گرفت.

نمایشگاه عکس سی‌ و‌ سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، از یکم تا 12بهمن‌ماه، هر روز از ساعت 9 تا 16 میزبان بازدید کنندگان است.