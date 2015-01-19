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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۵

معرفی مددجويان كميته امداد تهران به مراكز كاريابی

معرفی مددجويان كميته امداد تهران به مراكز كاريابی

مدير كميته امداد شمالغرب تهران از معرفی و اشتغال به كار ۲۲۵ مددجوی تحت حمايت اين نهاد به مراكز كاريابی در طی نه ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،شهرام فلاح با اعلام اين خبر گفت: يكي از مهمترين اقدامات كميته امداد امام خميني(ره) در راستاي اشتغالزايي افراد تحت حمايت معرفي مددجويان جوياي كار به مراكز طرف قرارداد جهت معرفي به واحدهاي شغلي است.

وي افزود: توانمندسازي شغلي، تحصيلي و فكري مددجويان تحت حمايت از امور مهم اين نهاد در عرصه خدمات رساني به محرومين و نيازمندان است.

مدير كميته امداد شمالغرب تهران تصريح كرد: ايجاد اشتغال براي مددجويان تحت حمايت و نيازمندان غير تحت حمايت، علاوه بر وارد كردن اين افراد به محيط كسب و كار، آنان را در تأمين هزينه زندگي ياري و در جهت رسيدن به استقلال و خودكفايي رهنمون خواهد كرد.

فلاح يادآور شد: تلاش براي خودكفا شدن، توانمندسازي مددجويان و ايجاد اشتغال پايدار از اصولي ترين اهداف است.

کد مطلب 2469427
مهناز قربانی مقانکی

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