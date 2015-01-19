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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا؛

واکنش رئیس فدراسیون فوتبال امارات به شکست مقابل ایران

واکنش رئیس فدراسیون فوتبال امارات به شکست مقابل ایران

رئیس فدراسیون فوتبال امارات، با انتقاد شدید از انتخاب داور ژاپنی برای دیدار امارات با ایران، گفت: برای مقابله با ژاپن یا هر تیم دیگری در مرحله بعد آماده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، یوسف سرکال بعد از باخت تیم ملی فوتبال امارات برابر ایران در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا اظهار کرد: نمی‌دانم چرا برای این بازی داور ژاپنی انتخاب شد. داوری او خیلی بد بود و کنفدراسیون فوتبال آسیا باید به این مسئله رسیدگی کند. سطح بازی برای این داور خیلی بالا بود!

وی تاکید کرد: ما آماده بازی با تیم ملی ژاپن یا هر تیم دیگری در مرحله بعد هستیم. بازیکنان امارات به چیزی جز پیروزی فکر نمی‌کنند و شکست برابر ایران هم انگیزه آنها را برای بازی در مرحله بعد بیشتر کرده است.

رئیس فدراسیون فوتبال امارات در پایان گفت: در حال حاضر نیاز بازیکنان ما این است که مرحله گروهی را فراموش کرده و روی بازی بعدی و پیروزی تمرکز کنند.

تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در سومین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا برابر امارات با تک گل رضا قوچان نژاد به برتری برسد و به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود کند.

کد مطلب 2469429

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    نظرات

    • علی اکبر طاهری ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
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      درود بر فرزندان دلیر ایران زمین که در تمامی رقابتها از این ضد فوتبالها سرند وبرنده
    • مهدی رحمتی ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
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      درودبر شیرمردان ایران.ازمن گفتن بود فقط مشهدی ها بودن تواین سال ها که به داد تیم ملی رسیدن.درود برهرچه مشهدی توایران

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