مشفق اسوه ادب و اخلاق و انسانیت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی کشور در پی درگذشت مشفق کاشانی شاعر معاصر پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

انّا للّه و انّا الیه راجعون

از موج فتنه چشم جهان غيرت يم است

وز تندباد حادثه پشت فلک خم است‌

صبح اميد چون شب تاريک مظلم است

«باز اين چه شورش است که در خلق عالم است»

درگذشت اعتبار و آبروي غزل معاصر، نشانه بالندگي شجره طيبه شعر پارسي و سند روشن اصالت و نجابت ادبيات سربلند ما؛ پير جمع شاعران انقلاب اسلامي؛ عباس ترين مشفق شعر انقلاب- مرحوم "مشفق كاشاني" - را به همه كتابداران و اهالي فرهنگ و ادب تسليت مي گويم.

استاد مشفق اسوه ادب، اخلاق و انسانيت؛ بر ادب پروری، اتصال شعر ديروز و امروز، مضمون پردازی و خلق مفاهيم اسلامی و ملی نقش بسزايی داشتند و علاوه بر تاليف سلسله مقالات ادبی و تحقيقی، اشعار وزين و بيشماری در شعر انقلاب، دفاع مقدس، شعر آئينی، مدايح و مراثی در خصوص اهل بيت؛ بالاخص ذكر مصيبت سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين(ع) سرودند كه بی شك ايشان را فخر ادبيات ايران و از غزل سرايان برجسته معاصر قرار داد.

شاعری كه شعرش در خدمت هدف‌های ديني و انقلابی بود و قلم ماندگار ايشان از ميان سطور موجود در كتب كتابخانه‌ها، به ياری شما عزيزان به دوستداران ادب و فرهنگ معرفی می‌شود.

برای آن شاعر عاشورايی اجر عظيم و علوّ درجات را از خداوند منّان مسئلت دارم.