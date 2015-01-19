آلایندگی " صنعت سبز" کرمانشاه کمتر از سقف استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار گراوندی ظهر دوشنبه در مراسم روز هوای پاک که در سیمان سامان غرب کرمانمشاه(صنعت سبز کشور) برگزار شد گفت: این واحد از لحاظ سبز بودن و توجه به استانداردهای محیط زیست جزواحدهای سیمانی نمونه کشور در سال گذشته شناخته شده است.
اولین صنعت سبز کشور و صنعت سبز دنیا در فروردین امسال
وی با بیان اینکه سیمان سامان اولین واحد صنعت سبز تولید سیمان کشور است، افزود: این شرکت کیفیترین برند تولید سیمان را هم از آن خود کرده است.
مدیرعامل سیمان سامان از کسب رتبه برتر صنعت سبز سیمان توسط این واحد تولیدی در فرانکفورت آلمان و طی فروردین ماه امسال خبرداد.
رتبه برتر مصرف پایین انرژی
گراوندی، گفت: این واحد تولیدی در مصرف انرژی فسیلی و الکتریکی طی چهار سال عملیات بهرهبرداری نیز از میانگین کشوری هم پایینتر بوده است و رتبه کم مصرفی انرژی را نیز به خود اختصاص داده است.
وی افزود: سیمان سامان با تولید ۱۰ هزار تن سیمان در ۳۶ ماه با دو خط تولید رکورد تولید سیمان تاریخ کشور را نیز شکسته است و آخرین استاندارهای محیط زیست در این کارخانه رعایت شده است.
گراوندی همچنین از کسب رتبههای برتر صادرات توسط این واحد تولیدی خبرداد.
مدیرعامل صنعت سبز سیمان کشور گفت: در حالی که استاندارد خروجی ریزگرد درواحدهای تولید سیمان قدیمی ۱۵۰و درواحدهای جدید ۵۰ میلیگرم است،در سیمان سامان(صنعت سبز) ۱۵میلیگرم وپایینتر ازاستاندارد است و این با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات مدرن در این واحد تولیدی صورت گرفته است.
خود را مکلف به رعایت شئونات محیط زیستی میدانیم
گراوندی یادآور شد: ما خود را مکلف به رعایت شئونات زیست محیطی میدانیم و استفاده از سوخت را در این واحد مدیریت کرده و فضای سبز مناسبی نیز در محیط کارخانه ایجاد کردهایم.
لازم به ذکر است، در این مراسم کارگاه آموزشی نیز برای فعالین رسانهای استان برگزار و راهکارهای کاهش آلودگی هوا به آنها آموزش داده شد تا زا طریق بازخورد رسانهای آن بتوانند تا حدی به این موضوع کمک کنند.
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