اهانت به رسول اکرم (ص) نشان دهنده ناتوانی و ضعف دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر دوشنبه در تجمع طلاب و روحانیون استان کردستان در راستای محکومیت اهانت به رسول اکرم گفت: این اقدامات دشمن نشان دهنده عجز و ناتوانی آنها در مواجه با دین مبین اسلام است.
وی با اشاره به جایگاه و شان رسول خدا در میان سایر ادیان الهی و آسمانی گفت: تمام کتب آسمانی بشارت رسول خاتم را دادهاند و اگر این افراد در کشورهای غربی به کتابهای آسمانی خود نیز مراجعه کنند دیگر به خود اجازه نمیدهند که این گستاخیها را انجام دهند.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان یادآور شد: اهانت به ساحت مقدس رسولالله(ص) هیچ خدشهای به جایگاه والای ایشان وارد نکرده و بار دیگر حقانیت رسولالله(ص) و دین مبین اسلام را برای جهانیان نمایان میکند.
وی ضمن تاکید بر لزوم ایستادگی مسلمانان در مقابل توطئه های دشمن، افزود: مسلمانان برای همه انبیای الهی احترام ویژهای قائل هستند اهانتکنندگان به ساحت مقدس رسول الله(ص) را از دایره یهودیت و مسیحیت خارج میپندارند.
حجت الاسلام حسینی شاهرودی عنوان کرد: این اهانتها و هتاکیها در راستای تکمیل پروژه اسلامهراسی دشمنان اسلام بوده و شیعههای لندنی و سنیهای آمریکایی نیز که با این موجهای هتاکانه همراه شدهاند بدون شک دشمن مسلمانان و مزدور هستند.
وی با اشاره به توطئه های بی پایان دشمنان بر علیه دین مبین اسلام گفت: دشمنان همواره به فکر ایجاد توطئه و حیله در کشورهای اسلامی هستند و تفکر تکفیر را برای تضعیف مسلمانان به راه انداختهاند اما به فضل الهی هماکنون این توطئهها دامنگیر خودشان شدهاست.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: مردم کردستان ارادت ویژه ای به رسول خدا دارند و این اقدام دشمنان در اهانت به پیامبر اسلام آن هم در ماه ربیع الاول اوج دشمنی آنها با دین اسلام است.
وی در پایان یادآور شد: اهانت به ساحت رسول خاتم از سوی رسانههای غربی دل مسلمانان کردستانی و همه مسلمانان جهان را جریحهدار کرده است و با حفظ وحدت و انسجام خویش آماده مقابله با هرگونه توطئه دشمنان هستیم.
در این تجمع که با حضور علمای شیعه و سنی کردستان برگزار شد، بیانیه ای در راستای محکومیت این اقدام موهن کشورهای غربی به ویژه نشریه فرانسوی قرائت شد.
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