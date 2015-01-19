علما شیعه و سنی استان کرمانشاه اهانت به پیامبراسلام (ص) را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در محکومیت نشریه هتاک فرانسوی علما و روحانیون شیعه و سنی استان کرمانشا با صدور بیانیه ای این حرکت وقیحانه را محکو کردند.

در این بیانیه آمده است: در ماه مبارک ربیع الاول ماه ولادت پیامبر مهربانی ها نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) نشریه هتاک شارلی ابدو فرانسه با انتشار کاریکاتوری موهن به ساحت مقدس پیامبراعظم(ص)، احساسات مسلمانان را جریحه‌دار نموده است. سال هاست از سوی دشمنان، اقدامات ضد اسلامی و افراطی گری به اسم اسلام با حمایت مالی و معنوی صهیونیسم و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار صورت می پذیرد و با توهین به مقدسات مسلمانان و ارزش های دینی آنان هراس و خشم خود را از اسلام و مسلمین ابراز می نمایند. یک روز با ساخت فیلم ضد اسلامی به جنگ رسانه ای با مسلمانان می آیند، روز دیگر با انتشار مطالب ضد اسلامی و روز دیگر با انتشار کاریکاتور پیامبر نور و رحمت (ص)اقدام می کنند.

این بیانیه می افزاید: بی تردید اینگونه اقدامات که در راستای پروژه اسلام ستیزی و ایجاد شکاف و اختلاف میان پیروان ادیان الهی هر از چند گاهی توسط استکبار جهانی طراحی و اجرا می شود، گواه آشکار بر ترس دشمنان از موج گسترده بیداری اسلامی در منطقه و جهان و درماندگی آنها در برابر منطق همیشه جاویدان اسلام است.

این بیانه تأکید می کند: ما علماء و روحانیون شیعه و سنی استان کرمانشاه همراه و همگام با حوزه ها و مدارس علوم دینی سراسرکشور در صفوف به هم فشرده، متحد و یکصدا اینگونه اقدامات وقیحانه و همچنین ترورهای کور وخشن که زمینه ساز آن بوده است را به شدت محکوم نموده و این عمل را به دور از عقل و منطق و گامی در جهت اسلام ستیزی و خدشه وارد کردن به مقدسات دینی یک و نیم میلیارد مسلمان می‌دانیم. بی‌شک خشونت و افراط گرایی در هر جا و از سوی هرشخص یا گروهی صورت پذیرد غیر قابل دفاع است.

در ÷ایان این بیانیه آمده است: از آحاد مسلمانان جهان می خواهیم در مقابل این اعمال وقیحانه ساکت ننشسته و با هوشیاری، بصیرت و اتحاد خود بار دیگر توطئه های دشمنان اسلام را محکوم و خنثی نمایند.