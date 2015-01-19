طرح‌ جامع عمرانی، فرهنگی و مدیریتی بقاع متبرکه در مسیر مشهد آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری همایش ملی میقاتالرضا(ع)، حجتالاسلام عبدالله واحدی در نشستی با مسئولان استانداری سمنان در راستای هماهنگی هر چه بیشتر برگزاری همایش ملی میقاتالرضا(ع) افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه به شدت دنبال اجرای مطلوب طرح ملی میقات الرضا (ع) بوده و از این رو، توجه همه مسئولان و دستاندرکاران به اجرای این طرح ضروری است.
وی افزود: با پیگیریهای به عمل آمده، طرحهای جامع عمرانی، فرهنگی و مدیریتی امامزادگان و بقاع متبرکه در مسیر مشهد مقدس در سازمان اوقاف و امور خیریه آماده شده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه در همین راستا و به منظور خدماترسانی بهتر به زائران حرم رضوی در نظر دارد بقاع متبرکه زیرپوشش طرح میقاتالرضا(ع) را با در نظر گرفتن همه نیازهای رفاهی و معنوی زائران تا حدود زیادی از لحاظ سطح خدمات ارتقا دهد.
واحدی بیان داشت: تلاش میشود بقاع متبرکه در نظر گرفته شده در این طرح، به مکانهایی امن و معنوی در مسیر حرکت زائران امام رضا(ع) تبدیل شود و مسافران با حضور در آنها، احساس آرامش کنند.
وی تصریح کرد: وجود فضایی امن و معنوی در امامزادگان و بقاع متبرکه طول مسیر رسیدن به مشهد مقدس میتواند تاثیر زیادی در آرامش روحی و روانی زائران و بهرهگیری هر چه بیشتر آنها از معنویت زیارت امام هشتم (ع) داشته باشد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان اضافه کرد: با بررسی آیات و روایات مختلف، مشخص میشود که زیارت ائمه اطهار (ع) و اولیا و انبیای الهی نقش فراوانی در خودسازی فردی و اجتماعی دارد و همواره باید مد نظر قرار گیرد و شرایط زیارت مطلوب در اجتماع فراهم آید.
واحدی افزود: توجه به سنت حسنه وقف در این راه میتواند بخشی از مشکلات را از میان بردارد و رفتار و شیوه پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) به صورت قول یا فعل در رواج و گسترش وقف از اهمیت ویژهای برخوردار است و امروز باید به آن توجه شود.
رسانهها در پوشش خبری همایش ملی میقاتالرضا(ع) مشارکت کنند
مدیر اطلاعرسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز در نشست هماهنگی شماری از مسئولان اوقاف و امور خیریه استان سمنان از رسانهها خواست تا در پوشش خبری همایش ملی میقاتالرضا(ع) با توجه به اهمیت این طرح در سطح ملی مشارکت کنند و اظهار کرد: همایش ملی میقاتالرضا(ع) در راستای احصای شیوههای خدماترسانی بهتر به زائران رضوی و بررسی نیازهای موجود در این راه به میزبانی سمنان و با حضور مسئولان استانهای مختلف کشور برگزار میشود.
بهنام مطلبی گفت: طرح ملی میقاتالرضا(ع) که در کشور در دست اجراست، در قالب همایش بزرگی در سمنان با حضور مسئولان کشوری به سرانجام میرسد و تلاش خواهد شد تا از این همایش خروجی خوبی در راستای خدماترسانی به زائران حرم امن رضوی به دست آید.
وی افزود: بدون تردید، در برهه کنونی یکی از بهترین راهها برای ارتقای خدماترسانی به زائران حرم رضوی توجه به چنین همایشهایی بوده و از این رو، در نظر است همایش ملی میقات الرضا (ع) به میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با حضور مسئولان کشوری برگزار شود.
مدیر اطلاعرسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان یادآور شد: همایش ملی میقاتالرضا(ع) در راستای تبیین راههای خدماترسانی هر چه بیشتر به زائران بارگاه رضوی، بر اساس برنامهریزیهای انجام شده با حضور شماری از مسئولان کشوری و استانی در سمنان برگزار میشود.
مطلبی گفت: این همایش به منظور آشنا کردن هر چه بیشتر مردم و مسئولان با طرح میقاتالرضا(ع) و نیز تبیین راههای خدماترسانی هر چه بیشتر به زائران حرم امن رضوی در استان سمنان برگزار خواهد شد.
طرح میقاتالرضا(ع) به منظور ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به زائران حرم مطهر رضوی در شش استان منتهی به مشهد مقدس شامل سمنان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی اجرا میشود.
همایش ملی میقاتالرضا(ع) قرار است بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، دوم بهمن امسال در سمنان برگزار شود.
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