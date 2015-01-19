به گزارش خبرنگار مهر، با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکتهای دانش بنیان و شرکت ارتباطات زیرساخت و به منظور افزایش ظرفیت انتقال ترافیک در شبکه زیرساخت کشور، شبکه انتقال ملی - پروژه توانا - پیاده سازی خواهد شد.
به منظور افزایش ظرفیت انتقال ترافیک در شبکه زیرساخت کشور، با انجام پروژه توانا، شبکه انتقال جدید مبتنی بر سیستمهای انتقال نوری DWDM و NG-SDH ساخت داخل کشور، پیاده سازی خواهد شد.
شبکه انتقال ملی (پروژه توانا) از نظر وسعت جغرافیایی، بخشی از نیمه شرقی کشور را پوشش خواهد داد.
سیستمهای صنعتی DWDMچهل کانال به ظرفیت هرکانال ۱۰Gbpsمحصول همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت فانا و سیستمهای صنعتی NG-SDH تا رده STM4 محصول مشارکت پژوهشگاه ICT و شرکت پرمان است. این سیستمها جهت استفاده از شبکه انتقال توسط شرکتهای مذکور توسعه یافته اند.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتبکارگیری سیستمهای انتقال نوری بومی DWDM و NG-SDH در شبکه انتقال ملی "توانا" در آینده نزدیک را از نتایج سیاستگذاری ین پژوهشگاه در خصوص بومی سازی محصولات حوزه فناوری ارتباطات و تلاش و پیگیری شرکتهای دانش بنیان برای به روز رسانی و تجاری کردن این محصولات عنوان کرده است.
با توجه به سیاستهای کشور مبنی بر توجه به استفاده از تولید داخل، سرمایه گذاری در خصوص بومی سازی برخی از محصولات ICT در دستور کار این پژوهشگاه قرار دارد که به زودی با استفاده از پتانسیل پژوهشگاه، متخصصین دانشگاهها، شرکتهای خصوصی و دانش بنیان اجرایی خواهد شد.
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