به گزارش خبرنگار مهر، با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت ارتباطات زیرساخت و به منظور افزایش ظرفیت انتقال ترافیک در شبکه زیرساخت کشور، شبکه انتقال ملی - پروژه توانا - پیاده سازی خواهد شد.

به منظور افزایش ظرفیت انتقال ترافیک در شبکه زیرساخت کشور، با انجام پروژه توانا، شبکه انتقال جدید مبتنی بر سیستم­های انتقال نوری DWDM و NG-SDH ساخت داخل کشور، پیاده سازی خواهد شد.

شبکه انتقال ملی (پروژه توانا) از نظر وسعت جغرافیایی، بخشی از نیمه شرقی کشور را پوشش خواهد داد.

سیستم­های صنعتی DWDMچهل کانال به ظرفیت هرکانال ۱۰Gbpsمحصول همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت فانا و سیستم­های صنعتی NG-SDH تا رده STM4 محصول مشارکت پژوهشگاه ICT و شرکت پرمان است. این سیستم­ها جهت استفاده از شبکه انتقال توسط شرکتهای مذکور توسعه یافته­ اند.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتبکارگیری سیستم­های انتقال نوری بومی DWDM و NG-SDH در شبکه انتقال ملی "توانا" در آینده نزدیک را از نتایج سیاست­گذاری ین پژوهشگاه در خصوص بومی ­سازی محصولات حوزه فناوری ارتباطات و تلاش و پیگیری شرکت­های دانش­ بنیان برای به روز رسانی و تجاری کردن این محصولات عنوان کرده است.

با توجه به سیاستهای کشور مبنی بر توجه به استفاده از تولید داخل، سرمایه­ گذاری در خصوص بومی سازی برخی از محصولات ICT در دستور کار این پژوهشگاه قرار دارد که به زودی با استفاده از پتانسیل پژوهشگاه، متخصصین دانشگاه­ها، شرکت­های خصوصی و دانش بنیان اجرایی خواهد شد.