به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا عارف که برای دیدار با مراجع عظام تقلید به شهر قم سفر کرده است ظهر دوشنبه با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء ضمن اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آیت الله العظمی جوادی آملی با وی دیدار و گفتگو کرد.

استاد سطوح عالی حوزه در این دیدار با بیان اینکه انسان تنها یک تکیه‌گاه مطمئن در جهان دارد و آن خداست، گفت: اولین پیام اسلام شعار «لا اله الا الله» است و به انسان می‌فهماند که هیچ تکیه گاهی به جز خداوند ندارد، لذا انسان از هرگونه قید و بند دیگری می‌تواند‌‌ رها شود و به استقلال برسد، این مطلب در فطرت انسان نهادینه شده است و لذا انسان فطرتاً خواهان استقلال و آزادی است و این مفاهیم برای جانش گواراست.

وی ادامه داد: خداوند انسان را مانند لوح نانوشته خلق نکرده است؛ فطرت و جان ما دروغ، ظلم و اسارت را بر نمی‌تابد. لذا مردم به این دلیل سخنان حضرت امام را می‌پذیرفتند که حرف ایشان با فطرت آنها آشنا و هماهنگ بود.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه نسل جوان کشور علاقمند و شیفته انقلاب اسلامی است، گفت: اگر مسئولان از فضایل و آرمان‌های امام و انقلاب فاصله بگیرند، نسل سوم و چهارم انقلاب نیز به مرور از انقلاب دور خواهند شد؛ لذا مسئولین ما باید بدانند که عمل امام، مردم را جذب و علاقمند به انقلاب ساخت؛ در نتیجه اگر بخواهیم نسل جوان، از انقلاب فاصله نگیرند باید عمل سالم و صالح از مسئولان ببینند.

مردم خدمت صادقانه مسئولان را ارج می‌نهند

وی با تأکید بر اینکه مردم، خدمت صادقانه مسئولان را ارج می‌نهند، گفت: توجیه اعمال نادرست کار نفس مسّوله است که باید مسئولین از آن پرهیز کنند، آن‌ها باید مراقب اعمال و تصمیمات خود باشند، و بدانند اگرکسی به مردم صدقانه خدمت کند خواسته یا ناخواسته در دل مردم محبوب خواهد شد.

این مفسر قرآن کریم با تأکید بر حفظ همه گروه‌ها و سلیقه‌های سیاسی در کشور گفت: کشور به تمام نیروهای داخل نظام نیاز دارد و تمام افراد جامعه و سلیقه‌ها مختلف، مادامی که عضو یک پیکر باشند و از بدنه نظام و انقلاب جدا نشده باشند، باید در کشور حضور داشته باشند.

هیچ‌کس نباید مصلحت خود را به مصلحت نظام ترجیح بدهد

وی ادامه داد: هیچ‌کس نباید مصلحت خود را به مصلحت نظام ترجیح بدهد، همه مسئولین کشور باید برادرانه با یکدیگر برخورد کنند و از طرف دیگر با مهر با مردم برخورد کنند تا هم مردم را به نظام و انقلاب جذب کنند و هم به هوای نفسانی خود مجال ظهور و بروز ندهند.