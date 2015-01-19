تعادل در بهره برداری از محیط زیست بسترساز توسعه پایدار لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر ظهر دوشنبه در جشن هوای پاک در سالن علامه طباطبایی با بیان اینکه توسعه لرستان در گرو همت و تلاش آحاد مردم است، اظهار داشت: جوامع نباید منتظر افرادی از خارج باشند تا مشکلات آنها را رفع کند.

وی ادامه داد: مشکلات هر جامعه ای جز به دست خود افراد و اقشار مختلف آن جامعه و مشارکت با یکدیگر حل نخواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان با بیان اینکه توسعه استان در گرو همت خود لرستانی ها است، عنوان کرد: در لرستان بحث جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی تبدیل به آرزوی همگان شده بود که با همکاری همه دست اندرکاران شاهد شکوفایی در این بخش هستیم.

کورانی فر بیان داشت: امروز با پیگیریهای دولت تدبیر و امید و به همت استاندار لرستان شاهد افزایش حضور و مشارکت سرمایه گذاران هستیم به گونه ای که عبدالله الحی سرمایه گذار عربستانی مجتمع کشت و صنعت لرستان در همایش اخیر "وحدت اسلامی، تجارت و توسعه لرستان" این استان را بهترین مکان برای سرمایه گذاری معرفی کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در اسلام به اعتدال در استفاده از نعمت های خداوند تاکید شده، ادامه داد: در استفاده از محیط زیست نیز باید تعادل رعایت شود و روند بهره برداری به گونه ای باشد که محیط زیست آسیب نبیند و توسعه پایدار استان دچار مشکل نشود.

کورانی فر با اشاره به اینکه تعبیر "بلده طیبه" در قرآن مصداق همین محیط زیست و زندگی پاک است، تصریح کرد: کلید اصلی داشتن جامعه ای پاک و محیط زیستی سالم به دست خود انسان است و همه ما در برابر حرکت در مسیر تحقق چنین جامعه ای مسئول هستیم.

وی با بیان اینکه مسئولان در جایگاه مدیریت خود در برابر دانش آموزان به عنوان نسل آینده ساز استان مسئول هستند، افزود: باید آینده این دانش آموزان دیده شود و نگاه بلندی به آینده استان داشته باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه باید نسبت به توسعه استان حساسیت خاصی داشته باشیم، یادآور شد: همگان در هر قشری باید دست به دست هم داده تا ظرفیتهای استان شکوفا شود و این امر جز با همدلی و همفکری آحاد مردم و مسئولان محقق نمی شود.