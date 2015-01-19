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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۲۹

ساعی:

زلزله باسمنج خسارت جانی و مالی نداشت

زلزله باسمنج خسارت جانی و مالی نداشت

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی گفت: خوشبختانه زلزله چهار ریشتری باسمنج تبریز هیچگونه خسارت جانی و مالی نداشت.

خلیل ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زلزله چهار ریشتری باسمنج گفت: بنا به اظهارات شهردار و دهیاران این منطقه هیچ خسارت جانی و مالی مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: نیروهای ویژه به این منطقه اعزام شده اند و هم اکنون در حال بررسی جزئیات این زمین لرزه هستیم.

ساعی افزود: بر اثر این زمین لرزه مردم شهر تبریز و باسمنج ترسیده و برخی از خانه های خود خارج شده اند که باید این افراد آرامش خود را حفظ کنند.

این‌ زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری و به طول جغرافیایی ۴۶.۵۹ و عرض جغرافیایی ۳۷.۹۱ رخ داده است که اثرات آن در بیشتر نقاط شهر تبریز احساس و باعث وحشت مردم تبریز و شهر باسمنج شد.

کد مطلب 2469446

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