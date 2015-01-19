تبریک وزارت ورزش به تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، در سایت وزارت ورزش و جوانان آمده است: "صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا، با امتیازات کامل و بدون حتی یک گل خورده، نویدبخش پیروزی های بزرگتر است.

وزارت ورزش و جوانان، ضمن تبریک این پیروزی ها و خدا قوت به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی، آرزو می کند موفقیتهای تیم ملی ادامه داشته باشد و دل هزاران ایرانی در استرالیا و میلیون ها طرفدار در ایران و سایر نقاط جهان، بیش از این شاد شود.

وظیفه خود می دانیم، علاوه بر بازیکنان و مربیان ، از تک تک هموطنان ایران تشکر کنیم که با حمایت بی دریغشان، کاری کرده اند که بچه های تیم ملی، در استرالیا، احساس غربت نکنند. تردیدی نیست که آنها در سه پیروزی اخیر نقش پررنگی داشته اند و انشاء الله با ادامه حمایتهایشان، تیم ایران در مراحل بعدی جام هم موفق باشد."