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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۴۸

تکرار کمک های تسلیحاتی آمریکا به داعش

تکرار کمک های تسلیحاتی آمریکا به داعش

کاریکاتوریست ها امروز به موضوعات پیرامون محکوم کردن نشریه شارلی ابدو، زیان سی میلیارد دلاری عربستان از فروش نفت ارزان، تصویب بزرگترین بودجه دفاعی ژاپن و درخواست جایزه نوبل برای علی مطهری پرداختند.

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اقدام موهن نشریه «شارلی ابدو» دل مسلمانان جهان را به درد آورده است.

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نامه صادق زیباکلام به سفیر سوئد و درخواست وی برای اعطای جایزه صلح نوبل به علي مطهري تعجب بسياری را برانگيخت. (کاریکاتوریست: محمدعلی رجبی)

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ژاپن هم‌زمان با تشدید نظارت بر آب‌های ساحلی تحت مناقشه با چین، بزرگترین بودجه دفاعی این کشور را تصویب کرده است.

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کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل به مهاجران پناهنده سوری

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زیان 30 میلیارد دلاری عربستان از سیاست ضد ایرانی نفت ارزان (کاریکاتوریست: سعید صادقی)

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دولت‌های آمریکا و انگلیس برای مقابله با حملات تروریستی در فضای مجازی با یکدیگر دست همکاری دادند. 

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تکرار کمک های تسلیحاتی آمریکا به داعش؛ اسلحه آمریکایی M4 در دستان تروریست‌های داعش

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جشن سال نو برای اوباما و کاخ سفید

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صادرات مواد غذایی؛ یکی از مرغ‌ها به بقیه می گوید: وقتی من را بکشند به اروپا سفر خواهم کرد!

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اندونزی و جنگ علیه شیوع مواد مخدر؛ طبق گزارش های رسمی 40 میلیون اندونزیایی به مواد مخدر اعتیاد دارند و روزانه حداقل 50 نفر بر اثر مصرف بی‌رویه این مواد جان خود را از دست می‌دهند.

کد مطلب 2469451

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