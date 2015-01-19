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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۴۸

شهودی:

اکیپ های هلال احمر آذربایجان شرقی به منطقه باسمنج تبریز اعزام شدند

اکیپ های هلال احمر آذربایجان شرقی به منطقه باسمنج تبریز اعزام شدند

تبریز- مسئول روابط عمومی جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از اعزام اکیپ های ویژه هلال احمر به منطقه زلزله زده باسمنج تبریز خبر داد.

علی شهودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام اکیپ های ویژه به منطقه باسمنج گفت: در پی وقوع زمین لرزه چهار ریشتری در باسمنج تبریز پنج اکیپ از نیروهای واکنش سریع هلال احمر استان به این مناطق اعزام شدند.

وی ادامه داد: این اکیپ ها شامل 15 نفر از بهترین نیروهای هلال احمر استان هستند.

شهودی افزود: هم اکنون هلال احمر استان آمادگی هرگونه امداد رسانی به این مناطق در صورت نیاز بوده و به تمامی نیروهای هلال احمر  در این خصوص آماده باش داده شده است.

گفتنی است این‌ زمین لرزه چهار ریشتری در عمق هشت کیلومتری و به طول جغرافیایی ۴۶.۵۹ و عرض جغرافیایی ۳۷.۹۱ رخ داده است که اثرات آن در بیشتر نقاط شهر تبریز احساس و باعث وحشت مردم تبریز و شهر باسمنج شد

 

کد مطلب 2469452

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