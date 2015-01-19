اکیپ های هلال احمر آذربایجان شرقی به منطقه باسمنج تبریز اعزام شدند

علی شهودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام اکیپ های ویژه به منطقه باسمنج گفت: در پی وقوع زمین لرزه چهار ریشتری در باسمنج تبریز پنج اکیپ از نیروهای واکنش سریع هلال احمر استان به این مناطق اعزام شدند.

وی ادامه داد: این اکیپ ها شامل 15 نفر از بهترین نیروهای هلال احمر استان هستند.

شهودی افزود: هم اکنون هلال احمر استان آمادگی هرگونه امداد رسانی به این مناطق در صورت نیاز بوده و به تمامی نیروهای هلال احمر در این خصوص آماده باش داده شده است.

گفتنی است این‌ زمین لرزه چهار ریشتری در عمق هشت کیلومتری و به طول جغرافیایی ۴۶.۵۹ و عرض جغرافیایی ۳۷.۹۱ رخ داده است که اثرات آن در بیشتر نقاط شهر تبریز احساس و باعث وحشت مردم تبریز و شهر باسمنج شد