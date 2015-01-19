جشن روز هوای پاک در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن روز هوای پاک با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان، رئیس دانشگاه لرستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، مدیر کل محیط زیست استان لرستان و جمعی از دانش آموزان در سالن علامه طباطبایی دانشگا فرهنگیان خرم آباد برگزار شد.

مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان ظهر دوشنبه در جشن روز هوای پاک اظهار داشت: امروزه به واسطه توسعه شهرها و ازدیاد صنایع و خودروها به نوعی شاهد رشد آلودگی ها هستیم که اگر مدیریت نشود مخاطرات آن سلامت همه شهروندان را تهدید می کند.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و گسترش آموزشها برای حفاظت از محیط زیست بیان داشت: انجام فعالیتها و کارهای فرهنگی و اعلام روزها و هفته های نمادین می تواند در ارتقای فرهنگ زیست محیطی مردم موثر باشد.

فتحی بیرانوند با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست ارتباطی مستقیم با زندگی همه انسانها دارد، عنوان کرد: امروز متاسفانه شاهد تردد بی رویه خودروها در سطح شهرها هستیم به طوریکه بیاری از افراد به صورت تک سرنشین و غیرضروری از خودروهای شخصی استفاده می کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان خطاب به دانش آموزان حاضر در مراسم گفت: از دانش آموزان تقاضا داریم که از خانواده و والدین خود بخواهند که از خودروهای شخصی کمتر استفاده کنند چرا که حرکت در این مسیر سنگ بنای یک کار فرهنگی است که ضرورت آن در جامعه احساس می شود.

فتحی بیرانوند به میزان متوسط مصرف آب، غذا و هوا توسط انسان اشاره کرد و افزود: آلودگی هوا ۱۱ برابر آلودگی آب و ۱۶ برابر آلودگی غذا برای انسان خطرناک است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه بیماری های برونشیت مزمن، حساسیت و آلرژی ها، آسم و بسیاری بیماری های دیگر از آثار مستقیم آلودگی هوا است، ادامه داد: تشدید اثرات گازهای گلخانه ای، تخریب لایه ازن، باران های اسیدی و وارونگی هوا از اثرات جوی آلودگی هوا هستند.

وی با بیان اینکه هر هکتار جنگل به طور متوسط در سال می تواند ۶۸ تن گرد و غبار را جذب کند، خاطرنشان کرد: جنگل های زاگرس که به عنوان ریه های تنفسی کشور محسوب می شوند ۵۰ درصد منابع زیرزمینی و ۴۰ درصد تولید اکسیژن خالص کشور را تامین می کنند.

فتحی بیرانوند افزود: این جنگلها که موجب جلوگیری از فرسایش خاک شده و زیستگاه ۶۰ درصد از تنوع زیستی کشور هستند امروز با بحران نابودی مواجه شده اند که صیانت از آنها همت همگانی می طلبد.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم به کودکان صاحبان آثار برگزیده در زمینه هوای پاک جوایزی اهدا شد.