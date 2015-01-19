راه اندازی رشته های کشاورزی هسته ای و چرخه سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، صالح شهابی وند سرپرست دانشگاه مراغه از انعقاد تفاهم نامه ما بین پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و دانشگاه مراغه خبر داد و گفت: این تفاهم نامه با هدف بهره مندی از امکانات و توانایی های فی ما بین در جهت توسعه علم و فناوری هسته ای در کشور به امضا طرفین رسید که بسیار برای پیشرفت علمی منطقه موثر خواهد بود.

وي افزود: همکاری در برقراری ارتباط پژوهشی، آموزشی، خدماتی و برنامه ریزی و اجرای پروژه های پژوهشی مشترک در زمینه های مورد نیاز، همکاری و هماهنگی طرفین در راه اندازی و توسعه دوره های آموزشی و تحصیلات تکمیلی مشترک مورد نیاز به ویژه رشته های کشاورزی هسته ای و چرخه سوخت هسته ای، مشارکت در ایجاد فرصت های مطالعاتی و تبادل استاد، همکاری در طراحی و اجرای دوره ها، برگزاری گردهمایی های علمی، کارگاه های آموزشی مشترک، چاپ و انتشار نشریات، مقالات و کتب علمی، ایجاد زمینه های لازم جهت انجام بازدید های علمی از واحد های تابعه طرفین از جمله موضوعات اين تفاهم نامه بوده است.

سرپرست دانشگاه مراغه در مورد نحوه اجرای این تفاهم نامه گفت: جهت نیل به اهداف تفاهم نامه، کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل خواهد شد که وظایف کارگروه مذکور تدوین برنامه های اجرایی،نظارت،رفع مسائل و موانع احتمالی در اجرای پروژه ها و طرح های پژوهشی مشترک و ارائه گزارش از فعالیت های انجام یافته میباشد.

شهابی وند در پایان ضمن تشکر از محمد قنادی مراغه رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای اظهار اميدواري كرد كه از ظرفیت تفاهم نامه منعقد شده در جهت پیشرفت پژوهشی و علمی منطقه به نحو احسن استفاده شود.