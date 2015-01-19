عزت دولت در جهان به برکت خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی ظهر دوشنبه برای بازدید از پروژه های در دست احداث و بررسی آخرین وضعیت قرچک به این شهرستان سفر کرد و مورد استقبال جمعی از مسئولان قرار گرفت.



استاندار تهران در بدو سفر به قرچک با حضور در منزل سردار شهید حجت ملاآقایی با خانواده این شهید برجسته دفاع مقدس و از شهدای شاخص شهرستان قرچک دیدار و گفتگو و بر ادامه یافتن راه و مسیر شهدا تأکید کرد.



در این دیدار گرم و صمیمی علی صادقی فرماندار قرچک، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس و جمعی از مسئولان شهرستانی، استاندار تهران را همراهی می کردند.



استاندار تهران در جمع خانواده شهید ملاآقایی با اشاره به بر زمین ریخته شدن خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: برای برقراری و تثبیت نظام اسلامی خون های پاک و مطهری بر زمین ریخته شد و به همین خاطر پاسداری از ارزش های شهدا وظیفه همه مسئولان است.



سید حسین هاشمی افزود: باید توجه داشت که ادامه دادن راه و مسیر شهدا وظیفه اصلی مردم و مسئولان در عصر حاضر است زیرا شهدا برای پایداری آرمان های امام راحل از بهترین سرمایه های خود گذشتند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر دشمنی استکبار با نظام مقدس جمهوری اسلامی ادامه داد: دشمنان نمی توانند عزت و عظمت انقلاب اسلامی را ببینند که جنگ هشت ساله نمونه این امر است و مجاهدت رزمندگان و ایثارگران در دفاع غیور مردانه از اسلام و جمهوری اسلامی ایران موجب سر فرازی ملت ایران شد.



هاشمی گفت: سربلندی امروز ایران و مسئولان نظام و دولت در منطقه و جهان به خاطر جانفشانی های شهدا است و اگر امروز مقتدرانه دشمنان از عزت ایران سخن می گویند مدیون صبر و تحمل خانواده شهدا می باشیم و تکریم و تعظیم خانواده شهیدان تلاش مقدسی است و رسالت همه مسئولانی که به فکر استقلال ایران و سرفرازی اسلام هستند، حفظ و ترویج فرهنگ شهادت است.



گفتنی است سردار شهید حجت ملا آقایی که از شاگردان ممتاز مدارس بود، در کنکور سراسری توانست در رشته برق قبول شود اما با شروع جنگ تحمیلی درس و آسایش را رها کرد و به جبهه رفت و هیچگاه به دانشگاه بازنگشت.



وی با ذهن خلاق خود، مهندسی رزمی جنگ در استان تهران را هدایت می کرد و به عنوان فرمانده گردان جهادگران استان تهران منشأ خدمات ارزنده ای در طول حیات گرانقدرش شد.



شهید حجت از ابتدای جنگ تحمیلی به جبهه رفت و تا هفت ماه مانده به پایان جنگ و شهادت غم انگیزش در جبهه ماند و رشادت ها و دلیری های وی برای همیشه تاریخ در ذهن و دل همرزمان و بسیجیان استان تهران به یادگار ماند.