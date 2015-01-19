افزایش سرانه بهداشت و درمانی شهرستانهای استان تهران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی ظهر دوشنبه به همراه جمعی از مسئولان قرچک با حضور در محل احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی این شهرستان از روند احداث این بیمارستان بازدید کرد.

طی چند روز گذشته بود که وزیر بهداشت در حاشیه سفر به قرچک با اشاره به ضرورت احداث بیمارستان ۶۴ تختوابی این شهرستان گفت: تکمیل و راه اندازی بیمارستان قرچک از برنامه های وزارت بهداشت است به همین خاطر اعتبار این پروژه از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین خواهد شد، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، پیش بینی می شود تا این بیمارستان ۶۴ تختخوابی در مدت دو سال آماده بهره برداری شود.

علی صادقی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت احداث بیمارستان ۶۴ تختوابی قرچک اظهار داشت: بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان یکی از اولویت های شهرستان بوده که همواره مردم و مسئولان این منطقه بر تسریع این پروژه تأکید داشته اند.

فرماندار قرچک افزود: هم اکنون جمعیت چند صد هزار نفری قرچک از داشتن بیمارستان و امکانات بهداشتی و درمانی محروم هستند و قطعا احداث این بیمارستان و افتتاح هر چه زودتر آن می تواند میزان مشکلات بهداشتی این منطقه را کاهش دهد.

وی ادامه داد: چندی پیش وزیر بهداشت و درمان با سفر به شهرستان قرچک از نزدیک از مراحل احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی این شهرستان بازدید کرد و قول هایی را جهت تسریع در روند احداث این پروژه مهم صادر کرد.

صادقی اضافه کرد: این شهرستان که پیش از این از توابع ورامین و یکی از بخشهای آن محسوب میشد در آذرماه سال ۹۱ با مرکزیت شهر قرچک به شهرستان ارتقاء یافت اما این شهرستان با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در حال حاضر فاقد بیمارستان است و تسریع در روند ساخت این بیمارستان برای افزایش سرانه بهداشتی و درمانی قرچک بسیار اهمیت دارد که امبد می رود با حضور استاندار تهران بودجه مناسب برای تکمیل هرچه سریعتر این بیمارستان اختصاص یابد تا مردم شهید پرور قرچک از نعمت بیمارستان بهرمند شوند.

سید حسین هاشمی نیز در این بازدید با اشاره به برنامه دولت در زمینه های بهداشتی و درمانی اظهار داشت: از زمان شروع به کار دولت تدبیر و امید اقدامات موثری در جهت کمک به سلامت و بهداشت جامعه صورت گرفته که رضایت مردم را به همراه داشته است.

استاندار تهران افزود: شهرستانهای استان تهران با پدیده مهاجرت روبرو هستند و از آنجایی که امکانات موجود در این مناطق با جمعیت آن همخوانی ندارد، مردم به پایتخت می آیند و در این راستا در جلسه برنامه ریزی استانداری تهران و قرچک تصمیماتی برای تسریع در ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی قرچک خواهد گرفت.

وی ادامه داد: دولت به دنبال تسریع در ساخت بیمارستانهای منطقه برای کاهش مسافرتهای روزانه مردم به شهر تهران بوده و افزایش سرانه بهداشت و درمانی شهرستانهای استان تهران بسیار ضروری است و با توجه به نوپا بودن قرچک، این شهرستان نیازمند بیمارستان و مراکز درمانی است.