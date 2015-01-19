۴۵۰ پرونده برای نانوایی های متخلف لرستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی ظهر دوشنبه در کارگروه بررسی کیفیت نان استان لرستان از انجام شش هزار و ۳۷ مورد بازرسی از خبازی های سطح استان طی ماه گذشته خبر داد و اظهار داشت: در قالب این تعداد بازرسی ۴۵۴ پرونده با مبلغ جریمه حدود ۶۱ میلیون تومان به سازمان تعزیرات فرستاده شده است.

وی به مسئله گران شدن قیمت آرد و گلایه مندی نانوایان از کیفیت پایین آن اشاره کرد و افزود: با توجه بهگران شدن قیمت آرد انتظار می رود کیفیت کارخانجات آرد استان بالاتر برود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از سایر دستگاههای مرتبط با بحث کیفیت نان خواست نظارت های خود را بر روی خبازی ها بیشتر کنند و بیان داشت: انتظار داریم روند بازرسی ها مستمر بوده و بازدارندگی برخوردها برای ما حائز اهمیت است.

ولدی با با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از روند بازرسی های صورت گرفته از خبازی های استان راضی نیست عنوان کرد: با توجه به اینکه تعداد پرونده های حاصل از بازرسی ها کم است پس باید کار بیشتر خبازی ها مناسب باشد ولی ما این موضوع را در کیفیت نان عرضه شده مشاهده نمی کنیم.

وی تصریح کرد: هر نانوایی بطور متوسط بایستی ماهیانه سه مرتبه بازرسی شود که با توجه به وجود هزار و ۸۰۰ نانوایی در استان و تعداد بازرسی های صورت گرفته می توان گفت این بازرسی ها انجام شده ولی تعداد پرونده های تشکیل شده با تعداد بازرسی ها همخوانی ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: اداره کل تعزیرات، اداره کل استاندارد، اداره بهداشت، اتحادیه خبازان، شرکت غله و همه فرمانداری های استان بایستی بطور ویژه به بحث نظارت و بازرسی از واحدهای خبازی سراسر استان ورود پیدا کنند.

ولدی ادامه داد: کم توجهی به نظارت و بازرسی ها باعث گران فروشی، کم فروشی، عدم کیفیت نان، عدم رعایت مسائل بهداشتی و ... در خبازی ها خواهد شد.