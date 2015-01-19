به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهدای منصورون که از مبارزان تشکیلاتی سالهای قبل از انقلاب هستند، پیشتازان انقلاب اسلامی را سرمایهای برای کشور و یادآور روزهای پرشکوه دهه فجر خواند و گفت: خوب است که جوانان با سوابق مبارزان و ماهیت انقلابی آشنا شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آشنایی جوانان با اوضاع و شرایط قبل از پیروزی انقلاب را ضرورت سیاسی و اجتماعی اندیشههای آنان دانست و گفت: نقطه آغاز مبارزه تصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی در دولت رژیم پهلوی بود که نیروی خفته و سرکوب شده از رژیم پهلوی اول را بیدار کرد.
هاشمی رفسنجانی آگاهی و رهبری امام و حضور بینظیر مردم برای مبارزه با مصوبه پهلوی را عامل شکست رژیم در آن مقطع خواند و گفت: با حضور پر هیمنه مردم و اجماع روحانیون و طلبهها و هدایت امام(ره) اولین شکست را در زمان خفقان تجربه کرد.
وی با ارائه تحلیلی از شرایط سیاسی آن روزها و اهداف سلطنت، انقلاب سفید را تلاش رژیم برای جبران شکست در ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی توصیف کرد و گفت: آن شعارها هم، برنامه غربیها برای اجرا در مقابل کشورهای کمونیستی بود که امام(ره) اهداف فریبکارانه آنها را درباره هر بند افشا میکرد.
هاشمی رفسنجانی، رفراندوم انقلاب سفید را دسیسه رژیم پهلوی برای فریب مردم خواند و با تمجید از اقدامات امام و مبارزین، به یادآوری اتفاقات مهم تاریخی تا ۱۵ خرداد پرداخت و گفت: یکی از کارهای آنها سربازی اجباری طلبههای معاف بود که شاید آن روزها برای مردم و مبارزین تلخ بود، اما به قول امام، جوانان روشن ضمیر ما سربازخانهها را متحول کردهاند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پانزده خرداد و حضور انبوه و مؤثر مردم را از مقاطع حساس تاریخ انقلاب دانست و گفت: حضور مردم در آن روز، مصداق تکیه و تأکید همیشگی امام بر مردم بود که تا آخر عمر و در همه مراحل به آن پایبند بودند.
وی حبس و حصر امام از سوی رژیم پهلوی و حاکمیت خفقان در جامعه را موجب سازماندهی جوانان در گروههای فرهنگی، مذهبی و سیاسی دانست و گفت: در آن شرایط احساسات سیاسی و عواطف انسانی، تفکر مبارزات مسلحانه را در بین مبارزین زنده کرد، اما امام همچنان بر مردم تأکید میکردند.
هاشمی رفسنجانی با ذکر خاطرهای که یکی از افسران رژیم پهلوی از امام برای ترور شاه در یکی از برنامهها اجازه میخواست و امام اجازه ندادند، گفت: کم کم گروههای مسلحانه مرکب از جوانان در سنین مختلف شکل گرفتند که به مرور شناخته و کشف میشدند.
هاشمی رفسنجانی در ادامه تحلیل دورههای مختلف، به دهه چهل و تشکیل گروههای فراوان در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از آن گروهها به خاطر افکار کمونیستی و تلاشهای التقاطی، به انحراف کشیده شدند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با سخت توصیف کردن شرایط مبارزه در سالهای اول دهه ۵۰، گفت: امام در تبعید و بزرگان مبارزه در زندان بودند، اما آتش زیر خاکستر روحیات انقلابی جوانان، تبلیغات مسلحانه را به راه انداخت تا به رژیم پهلوی بگویند مردم ایران در همه اعصار بخار و بخارایی دارند.
وی با تشریح اوضاع نفسگیر زندانها و شکنجههای جسمی و روحی مبارزان، به خاطرهای از زندانی شدن آیتالله خامنهای اشاره کرد و گفت: ۸ ماه از ایشان خبر نداشتیم و در سفر مبارزاتی به اروپا و آمریکا، مقابل سازمان ملل بودم که خبر آزادیاش را شنیدم و از همانجا کارت پستالی حاوی نمادی از زندان و آزادی برایشان فرستادم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فضای بازسیاسی سالهای آخر مبارزه را فرصتی برای مبارزین، اشتباه رژیم پهلوی و برنامه غربیها دانست و گفت: نتیجه آن، راهپیمایی بزرگ قیطریه در روز عید فطر بود که نشان داد آتش مبارزه در کوچه پس کوچههای سراسر کشور زنده است.
وی هاشمی رفسنجانی جنایتهای ددمنشانه رژیم پهلوی در حملههای نظامی به صفوف مردم و کشتار آنان را تقبیح کرد و گفت: خون شهیدان، اراده مردم را در رگ غیرت به جوش آورد و به صحنههای میلیونی در راهپیماییها رسیدیم.
وی با یادآوری جمله از سر پشیمانی شاه خطاب به مردم که «صدای انقلاب شما را شنیدم»، آن را دیر هنگام دانست و گفت: زمانی بود که مردم و مبارزین خود را برای استقبال از امام عزیز آماده میکردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقطع ۱۲ بهمن و نگرانی مبارزین برای سرنوشت اشاره کرد و گفت: وقتی هواپیمای حامل امام در فرودگاه مهرآباد نشست، فریاد شوق، شکر و اشتیاق مبارزین و مردم برخاست.
هاشمی رفسنجانی با ذکر خاطراتی از استقبال امام در ۱۲ بهمن گفت: تلخترین لحظه آن روز شیرین، پرواز هلیکوپتر حامل امام از بهشت زهرا بود و تا رسیدن خبر حضور ایشان در منزل برادرشان نبض انقلابیون و مردم کند میزد.
وی حضور مردم در حمایت از انقلاب را «کوهکن» توصیف کرد و گفت: رهبری بینظیر امام و زبرالحدیدهای مقاوم، انقلابی را در تاریخ ایران، تشیع و اسلام ثبت کردهاند که پس از حکومت کوتاه امام علی(ع)، بینظیر است.
هاشمی رفسنجانی با تجلیل از زحمات گروههای متعدد انقلابی، مانند منصورون، گفت: در مقابل آنها گروه ولایتیون بودند که مبارزه را بر افراشته کردن پرچم ضلالت میدانستند و شگفتا که الان خود را وارث انقلاب میدانند و از مردم طلبکارند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید موکد بر نقش مردم در همه مراحل انقلاب، گفت: نباید با تشکیل گروههای جعلی و شعارهای انحرافی و توخالی صف اتحاد مردم تضعیف شود که مهمترین سرمایه نظام است.
وی تفرقهافکنی بین مردم را برنامه تاریخی استبداد و استعمار و فرعونهای ستمگر دانست و گفت: باید با اتحاد به استقبال دهه فجر برویم و راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را به عنوان تابلوی وحدت مردم به جهانیان نشان بدهیم.
در ابتدای این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین پهلوانی، آقای احمدی و خانم صدیقه زمانی همسر شهید عبدالرضا موسوی، از اعضای گروه منصورون، ضمن تشریح فعالیتهای این گروه، به بیان دیدگاهها و نظرات خویش درباره نقش خانوادههای شهدا در شرایط فعلی جامعه پرداختند.
نظر شما