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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۴۴

افزایش شمار نظامیان ترکیه در افغانستان

افزایش شمار نظامیان ترکیه در افغانستان

وزیر خارجه ترکیه از افزایش شمار نظامیان ترکیه در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ترکیه شمار نظامیان خود در افغانستان را به هزار و صد نفر افزایش می دهد.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز با اعلام این خبر گفت: ما در حال حاضر حدود 700 سرباز در افغانستان داریم که در سال آینده تعداد این سربازان را به 1100 نفر افزایش خواهیم داد.

وی گفت: ترکیه به آموزش نیروهای افغان ادامه خواهد داد.

چاووش اوغلو همچنین گفت ترکیه برای راه اندازی فرودگاه بین المللی افغانستان مبلغ 50 میلیون یورو اختصاص خواهد داد.

شایان ذکر است بر اساس قانون جدید ترکیه دولت این کشور می تواند مجوز نقل و انتقال سربازان خارجی را به داخل و خارج افغانستان از طریق خاک ترکیه صادر کند.

کد مطلب 2469463
پیمان یزدانی

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