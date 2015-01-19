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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۵۲

مهدی تاج:

امیدوارم ایران بعد از 11 سال به نیمه نهایی جام ملت ها صعود کند

امیدوارم ایران بعد از 11 سال به نیمه نهایی جام ملت ها صعود کند

نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان سرگروه به مرحله یک چهارم نهایی به مردم شریف ایران و جامعه ورزش تبریک می گویم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مهدی تاج افزود: بازیکنان تیم ملی در این بازی تا دقایق پایانی بازی تلاش کردند تا به هدفشان برسند و سرانجام نیز این مهم با گل قوچان نژاد محقق شد.

وی با ابراز خرسندی از حضور بازیکنان جوان درترکیب اصلی  تیم ملی  افزود: بازیکنان جوان لیگ که در این دوره از بازی ها برای اولین بار در ترکیب اصلی تیم ملی حضور داشتند، با ارائه بازی های با کیفیت جواب اعتماد کارلوس کی روش را دادند.

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران بیان کرد: تیم ملی فوتبال ایران در این دوره از بازی ها نشان داد یکی از مدعیان به شمار می رود و برای هر بازی برنامه خاصی را در میدان اجرا می کند.

این مقام مسئول گفت: امیدوارم روز جمعه تیم ملی با پیروزی در مرحله یک چهارم نهایی دل میلیون ها ایرانی را شاد و بعد از یازده سال بار دیگربه جمع 4 تیم مرحله نیمه نهایی صعود کند.

کد مطلب 2469464

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