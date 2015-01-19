به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
سردمداران حکومتهای غرب، گوش به فرمان صهیونیستها، جواز اهانت به همه ادیان و مقدسات بشری را صادر کردهاند اما به کسی اجازه نمیدهند به حاشیه امن حریم صهیونیسم بینالمللی، کوچکترین اعتراضی داشتهباشد. چندان که عدهای از اساتید و معلمان این کشورها به جرم تردید در ماجرای هولوکاست از کاربرکنار شدهاند، و نیزکاریکاتوریست همین نشریه موهن به جرم اشاره کمرنگی به نقش صهیونیستها در حکومت فرانسه از کار برکنار شده و حتی سخنان پاپ در محکومیت اهانت به ادیان با سانسور مواجه شدهاست و دهها تن به اتهام مخالفت با اهانتهای اخیر نشریه شارلی دستگیر شدهاند.
اما وعده خداوند آن است که پیامد اقدام استهزاء کنندگان، دامان خود آنان را فرا خواهد گرفت. لذا بیتردید سناریوی جدید غرب در پوشش اسائه ادب به ساحت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص)، موجب وحدت و تقویت همبستگی دو میلیارد مسلمان جهان خواهد شد و برای دفاع از حریم و شخصیت والای پیامآور رحمت، رسول گرامی اسلام و دیگر مقدسات خویش بپا خواهند خاست و علیه استکبار جهانی خواهند خروشید.
کانون تربیت اسلامی همصدا با فرهنگیان سراسر کشور موج جدید اهانت غرب به حضرت پیامبر(ص) و اسلام عزیز را محکوم میکند و از تمامی همکاران عزیز تقاضا دارد تنفر خویش از عاملان این حرمتشکنیها را به نسل آینده انتقال دهند و به آنان بیاموزند که رمز استقلال و عزت مسلمانان دست زدن به دامان وجود رحمت للعالمین و آشنایی هرچه بیشتر با شخصیت آن بزرگوار است.
همچنین از مسئولان وزارت آموزش و پرورش انتظار داریم در کتابهای درسی و برنامهریزیهای آموزشی، سرفصلهایی را پیشبینی کنند تا دانشآموزان از طریق آشنایی هرچهبیشتر با شخصیت حضرت محمد (ص) نسبت به آن بزرگوار عشق بورزند و آماده مقابله با توطئههای دشمنان علیه اسلام شوند.
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