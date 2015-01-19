آمادگی کامل گیلان برای ورود معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان،نجفی دوشنبه با بیان اینکه همراهی وزرای نیرو و صنعت، معدن و تجارت با معاون اول رئیس جمهور قطعی شده است گفت: در این سفر سد آیت الله بهجت در شهر بیجار رودبار، خط تولید ام. دی. اف کارخانه‌ی فومنات و فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر به بهره برداری می‌رسد.

وی توضیح داد: برای ساخت این پروژه‌ها بیش از هزار و 500 میلیارد تومان هزینه شده است.

استاندار گیلان افزود: بازدید از تالاب انزلی و منطقه آزاد و شرکت در شورای اداری به منظور بررسی مهم‌ترین مسائل استان از دیگر برنامه‌های سفر اسحاق جهانگیری به گیلان است.

وی با بیان اینکه سد آیت الله بهجت نخستین سدی است که پس از پیروزی انقلاب در گیلان به بهره برداری می‌رسد گفت: برای بهره برداری از این سد که حاصل تلاش سه دولت جمهوری اسلامی ایران است 200 میلیارد تومان هزینه شده است.

نجفی افزود : سد آیت الله بهجت با قدرت تنظیم سالانه‌ی 165 میلیون مترمکعب به منظور تأمین آب شرب شهرهای مرکزی و شرق گیلان شامل رشت، خشکبیجار، کوچصفهان، خمام، لشت نشاء، سنگر، آستانه اشرفیه، کیاشهر، لاهیجان، سیاهکل، لنگرود، کومله، شلمان و بندرانزلی ساخته شده است.

وی تصریح کرد: این سد ظرفیت تأمین آب 2 میلیون و 500 هزار نفر معادل 70 درصد جمعیت گیلان در افق 1404 را دارد.

نجفی یاد آور شد : همچنین در این سفر در زمینه‌ شتاب بخشیدن به ساخت سدهای پلرود رودسر و شفارود رضوانشهر و آغاز ساخت سدهای دیورش رودبار و لاسک شفت نیز بحث می‌شود.

وی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از خط تولید «ام. دی. اف» کارخانه فومنات گفت: برای راه اندازی این خط تولید با میزان سرمایه گذاری 850 میلیارد ريال برای 110 نفر اشتغال زایی می‌شود.

استاندار گیلان افزود: این خط تولید در زمینی به مساحت 65 هزار مترمربع و زیربنای 13 هزار مترمربع ظرفیت تولید 120 هزار مترمکعب ام ادی اف را دارد.

نجفی ادامه داد: فاز دوم سیکل ترکیبی پره سر نیز روز سه شنبه با حضور دکتر جهانگیری به بهره برداری می‌رسد.

نماینده‌ی عالی دولت خاطرتوضیح داد: با بهره‌برداری از 2 واحد توربین بخار این نیروگاه 320 مگاوات به ظرفیت تولید برق استان افزوده می‌شود.

وی گفت: برای ساخت این دو واحد توربین بخار 300 میلیون یورو هزینه شده است.

استاندار گیلان تاکید کرد: با بهره برداری از فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر رضوانشهر ظرفیت این نیروگاه به 968 مگاوات افزوده شده است.

نجفی افزود: این نیروگاه توسط بخش خصوصی توانمند کشور ساخته شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه برای سفر جهانگیری و هیئت همراه آمادگی کامل وجود دارد ادامه داد: در این سفر همچنین تصمیمات خوبی برای توسعه‌ی استان گرفته می‌شود.

محمدعلی نجفی یاد آور شد: در این سفر همچنین آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های راه آهن رشت- انزلی و رشت- آستارا، آزاد راه‌های استان، طرح‌های جمع آوری زباله و پسماند، ساخت نیروگاه‌های زباله سوز و آخرین وضعیت طرح‌های احیاء تالاب انزلی که با مشکلات فراوانی روبه‌رو است نیز بررسی می‌شود.