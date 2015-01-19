کلنگ ساختمان جدید فرمانداری قرچک بر زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی ظهر دوشنبه در حاشیه سفر به قرچک با حضور در محل احداث ساختمان فرمانداری از مشکلات ساختاری و اداری این شهرستان تازه التأسیس اطلاع پیدا کرد.

قرچک با توجه به تازه التأسیس بودن با مشکلات و موانع مهمی روبرو است که یکی از آنان نداشتن ساختمان ادارای مناسب برای بسیاری ادارات و نهادهای این شهرستان است که روند خدمت رسانی به شهروندان را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

کمبود نیروی انسانی در بخشهای اداری، بهداشتی و درمانی و غیره از دیگر مشکلات عمده ای است که ساختار قرچک را آزار می دهد و مسئولان این شهرستان امیدوار هستند با سفر استاندار تهران این معضلات کاهش یابد.

علی صادقی در حاشیه بازدید استاندار تهران در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی و مهم قرچک، ضعف در ساختار اداری و کمبود نیروی انسانی در بخش های مختلف این شهرستان است، قرچک در دولت گذشته به شهرستان ارتقا پیدا کرد اما از نظر ساختاری و اداری با مشکلات مهمی روبرو است که در دولت تدبیر و امید تلاش شده تا این معضلات و موانع تا حدودی کاهش پیدا کند.

فرماندار قرچک افزود: مروز با حضور استاندار تهران ساختمان جدید فرمانداری قرچک با هفت هزار مترمربع در جنب پایانه مسافرتی قرچک بر زمین زده شد تا در سالهای اینده ساختمان جدید فرمانداری قرچک برای تسریع در امور افتتاح شود

گفتنی است ساماندهی اداره ها یکی از دغدغه های مهمی است که در صورت حمایت جهت تامین تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری میتوان در راستای خدمت به مردم قدمهای مثبت برداشت زیرا بیش از ۹۵ درصد اداره های این شهرستان از نبود یک ساختمان مستقل رنج میبرند و اعتبار لازم برای تحقق اهداف وجود ندارد.