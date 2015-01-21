سرطان علت ۳۰ درصد مرگ ها/ ضرورت همکاری خیریه های سلامت

نبی الله عشقی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی گزارشات مقامات مسئول در حوزه سرطان نشانگر آن است که سالیانه حدود ۳۰درصد مرگ ومیرها در اثر بیماری سرطان به وقوع می پیوندد.

وی تاکید کرد: میزان هزینه های درمان بیماری سرطان به حدی بالاست که بیماران به تنهایی قادر به تامین همه این منابع نمی باشند اگرچه هزینه فقط بخشی از مشکل درمان سرطان است.

عشقی ثانی، افزود: موسسات خیریه که در حوزه بیماری سرطان خدمات ارائه می دهند نیز در سال های اخیر توسعه قابل قبولی یافته اند و مسئولیت هایی را برای مشارکت در درمان بیماران و کاهش آلام آنان پذیرفته اند که باید سپاسگذار بانیان و مسئولین این موسسات بود.

به گفته وی، با توجه به مسائل متفاوت و نیاز های متنوع مبتلایان به بیماری سرطان، هیچ یک از موسسات خیریه به تنهایی قادر به تامین همه امکانات لازم به منظور حمایت از این بیماران برای دست یافتن مجدد به سلامتی ،تامین هزینه ها، فعال سازی چرخه حضور مجدد فرد در ساختار خانواده و جامعه نیستند.

مدیر اجرایی موسسه خیریه فرهاد، گفت: بسیار دیده شده که بیمار نیازمند مبتلا به سرطان برای تامین هزینه دارو و درمان و سایر هزینه های معیشتی به چند موسسه خیریه مراجعه می کند، به امید آنکه هریک بخشی از هزینه را پرداخت کنندکه این خود چالش مهمی برای بیماران و موسسات خیریه است.

عشقی ثانی تاکید کرد: از سوی دیگر فشارهای اقتصادی وارده بر خانواده ها، ترس از عواقب بیماری، کاهش کارکرد فرد بیمار در درون خانواده و جامعه و عدم توانایی وی در انجام مسئولیت های عادی خود در بسیاری از موارد موجب بروز ناهنجاری های عاطفی، روانی و اجتماعی شده است حتی بروز بیماری سرطان در بخشی از گروه های اجتماعی که دارای بنیان ضعیف تری بوده اند باعث از هم گسیختگی پیوندهای خانوادگی شده است.

وی اظهار داشت: مجموعه مسائل درمانی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشت روانی فرد بیمار و خانواده وی به حدی گسترده است که ارائه همه خدمات لازم برای درمان و بازگردانیدن فرد بیمار به ساختار خانواده برای انجام تکالیف تعریف شده در چارچوب خانواده از عهده یک موسسه بر نمی آید، راه برون رفت از این مشکل همکاری و تشریک مساعی سازماندهی شده این نوع موسسات خیریه است.

به گفته مدیراجرایی موسسه خیریه فرهاد، در گام اول ضرورت دارد تا موسسات خیریه که در حوزه سرطان فعالیت می نمایند یکدیگر را بشناسند و از امکانات و توانمندی های هم مطلع شوند اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند بعد به ترویج همکاری و انجام اقدامات مشترک بپردازند.

وی افزود: نهایتا برای یک همکاری منظم و هدفمند نیازمند آن هستیم تا یک ستاد هماهنگی با ساختار مناسب ارتباطی توسط خود موسسات خیریه مرتبط با سرطان ایجاد شود، ضوابط و چگونگی شکل دهی آن می تواند در کمیته ای که به همین منظور تشکیل می شود طراحی، تصویب و اجرا شود.